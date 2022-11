8.ª edição da Comic Con conta com participação do ator Zachary Levi

O ator Zachary Levi © Direitos Reservados

A Comic Con Portugal, o maior evento dedicado à cultura popular, anunciou esta sexta-feira que o ator Zachary Levi vai marcar presença na oitava edição do festival, que se realiza de 8 a 11 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa. O ator participará na feira de entretenimento no dia 10, sábado.

O protagonista do filme "Shazam!", da DC Comics (Warner Bros), integrou o elenco do filme da Marvel "Thor: O Mundo das Trevas" e "Thor: Ragnarock", "Chuck" e deu voz a Flyyn Rider no filme de animação "Entrelaçados", da Disney. Após o sucesso de bilheteira em 2019, a saga dedicada aos super-heróis volta em 2023, novamente com Levi no grande.

Outras novidades estão programadas para os quatro dias da Comic Con Portugal. No panorama nacional, a RTP irá proporcionar conteúdos que vão desde uma ativação de marca, dedicada aos programas do entretenimento português, a painéis alusivos à ficção nacional.

A obra de José Rodrigues dos Santos, "Codex 362", contará com um painel com a presença do próprio escritor e de Paulo Pires, Pedro Lopes e o diretor da estação pública, José Fragoso. Também a família Bourbon de Linhaça voltará ao palco da feira pop, com a série "Pôr-do-sol".

Ainda relativamente ao contributo da RTP, Vasco Palmeirim, Nuno Markl, Toy e Inês Aires Pereira participarão num painel do "Taskmaster". A RTP lançará também o line-up de novas séries da RTP LAB com produções focadas em séries digitais.

Conheça aqui o cartaz oficial da Comic Con Portugal.