A LLYC atinge 43,6 milhões de euros em receitas no primeiro semestre

Tiago Vidal, diretor-geral da LLYC e sócio da consultora de comunicação em Portugal © D.R.

O grupo de comunicaçã de origem espanhola LLYC fechou o primeiro semestre de 2022 com 43,6 milhões de euros de receitas totais, foi esta quinta-feira anunciado. A verba traduz um crescimento homologo de 70%.

Em comunicado, o grupo nota que as receitas operacionais cresceram 53%, para 35,6 milhões de euros, e o EBITDA recorrente aumentou 25%, em 8,1 milhões de euros. "A empresa cumpriu os objetivos estipulados no seu plano estratégico, encontrando-se muito acima dos valores do negócio pré-pandemia", lê-se.

No final de junho, o negócio na Europa contribuiu com 35% das receitas operacionais e com 44% do EBITDA, enquanto as américas justificaram 33% das receitas operacionais e 34% do EBITDA. A LLYC destaca também o desempenho da área Deep Digital, que integra todas as linhas digitais com inteligência artificial, transformação digital e inbound marketing, cuja contribuição para as receitas operacionais foi de 32%, e 22% para o EBITDA.

"As aquisições realizadas pela LLYC no ano passado têm já um impacto claro nas contas de 2022. Até junho, a Apache Digital e a CHINA representavam 19% das receitas na Europa. A BESO contribuiu com quase metade, 49% da faturação da Região Norte (México, Panamá e República Dominicana)", lê-se no mesmo comunicado.

"Foi um primeiro semestre de forte crescimento para a LLYC. A evolução do negócio foi muito positiva, sobretudo se tivermos em conta o contexto bélico na Europa e a incerteza sobre os abastecimentos básicos como a energia e a alimentação, que estão a ter efeitos pronunciados nos preços", afirma José Antonio Llorente, sócio-fundador e presidente da LLYC, citado no comunicado.

Para o resto do ano, o grupo mantém a perspetiva de alcançar vendas de 84,7 milhões de euros, o que a concretizar-se traduzirá um crescimento de 35% face ao ano completo de 2021.