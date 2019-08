A primeira destilaria ambulante do mundo está em Lisboa. Veja como funciona

Não é preciso sair de Portugal para perceber como se produz whisky. Até 28 de setembro, está instalada na LX Factory, em Lisboa, a primeira destilaria ambulante do mundo. O Dinheiro Vivo visitou a Jameson Distillery on Tour ainda antes da inauguração e, prepare-se, para uma visita que vai despertar todos os sentidos.

Neste espaço temporário, dividido em dois andares, é possível conhecer como funciona a verdadeira destilaria da Jameson, localizada no centro de Dublin, a capital da Irlanda.

Primeiro, no piso de baixo, é possível perceber como a marca nasceu, em 1780, e conhecer alguns dos hábitos dos trabalhadores naquela altura. Na segunda etapa, o visitante fica a saber como é produzida a bebida e quais são as matérias-primas necessárias. A terceira e última etapa, no piso de cima, é a fase das provas de degustação, em que são comparados vários tipos de whiskeys.

O espaço da marca do grupo Pernod Ricard também inclui uma loja, um bar e mesmo uma barbearia.

As visitas guiadas à Jameson Distillery On Tour podem ser compradas na Internet e custam 15 euros. Há sessões em português e inglês todos os dias: durante a semana, entre as 17h e as 23; aos fins de semana, entre o meio-dia e as 23h.

Depois de Lisboa, a destilaria da Jameson poderá chegar a outros países, dentro e fora da Europa.