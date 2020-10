Accenture reposiciona com campanha da Droga5

Let there be change é a nova campanha que assinala o reposicionamento da Accenture, com criatividade da Droga5, parte da Accenture Interactive. A empresa classifica esta mudança como o "maior reposicionamento de marca da última década a nível global".

"Estamos a seguir o mesmo conselho que damos aos nossos clientes neste momento de mudanças aceleradas: atuar com grande agilidade e ousadia", diz Amy Fuller, chief marketing and communications officer da Accenture, citada em nota de imprensa.

"A nova campanha afasta-se do que é convencional, evidencia o nosso novo propósito e dá voz à questão atual e futura mais premente: como podemos ajudar os nossos clientes a adotarem a mudança, com o objetivo de melhorar os negócios, as comunidades e a vida das pessoas", refere.

Lançada simultaneamente em todas as plataformas digitais internas e externas da Accenture, em TV, no digital e redes sociais, nos continentes americano, europeu e asiático, a nova campanha de reposicionamento de marca, "Let there be change", vai implicar "triplicar dos gastos anuais da empresa a nível global com media, para 90 milhões de dólares."

A nova imagem criativa potencia o símbolo da Accenture - ">" - que faz parte do logotipo da empresa há mais de 20 anos.

"Do ponto de vista criativo, este foi um briefing extremamente interessante e uma excelente oportunidade", diz David Droga, fundador e presidente de agência criativa Droga5. "Mais do que apenas criar um novo propósito e campanha, trabalhámos, em cada uma das etapas, em estreita colaboração com as nossas equipas de liderança, colaboradores e clientes por todo o mundo, para ajudar a moldar o futuro da nossa empresa. Isso marca uma evolução arrojada para todos nós na Accenture".

A Accenture está atualmente em 31º lugar no ranking da Interbrand das 100 maiores marcas globais, com um valor de marca de mais de 16,2 mil milhões de dólares. Uma subida de 212% desde 2002, quando a empresa se estreou na 53ª posição do ranking da Interbrand