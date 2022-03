ADOUKEN realiza campanha para a Aldrin, especialista em criptomoedas

Filme "Do it different" © DR

A Aldrin, empresa especializada em criptomoedas, lançou uma campanha de publicitária com a promessa de ajudar os investidores a multiplicar as suas poupanças. O filme, partilhado online, tem direção criativa de Nuno Gomes e Pedro Eloi, fundadores da ADOUKEN, e realização de João Rito, da produtora Push Films.

O filme Do it different compara dois mundos, utilizando o exemplo do café do dia-a-dia, através do qual se pretende mostrar como é possível mudar as poupanças de longo prazo. A comparação entre dois colegas mostra o contraste entre a vida de uma pessoa adicta ao café e a de outra que faz diferentes escolhas.

A campanha assenta na mensagem "Com Aldrin, pode facilmente pôr o seu dinheiro do café a trabalhar, em vez de trabalhar pelo dinheiro do café''.

O chefe do departamento de marketing da ALDRIN, Joah Santos, diz que a empresa tem uma "missão que é ajudar as pessoas a compreender que 50 anos a trabalhar é ridículo e qualquer pessoa pode cortar isso para metade, se começar a poupar cedo".

O diretor criativo da ADOUKEN, Pedro Eloi, diz que "à medida que fomos desenvolvendo o conceito, a ideia de ter estas duas personagens distintas a fazer as coisas "à sua maneira" num mesmo espaço, parecia ser o ponto certo para explorar. Daí, o filme ganhou vida com o João Rito e a equipa da Push Films que fizeram um trabalho incrível."

O realizador da Push Films, João Rito, conclui: "O meu trabalho foi dar um toque de dinamismo à ação e dirigir os atores para garantir a expressão certa para cada momento do filme. Estou muito feliz com o resultado final."