Águas de Portugal e APA lançam campanha de alerta para a seca

Campanha alerta para a seca © DR

O grupo Águas de Portugal e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lançaram a campanha "Vamos fechar a torneira" que pretende alertar para a importância de reduzir o consumo de água e de fazer um uso eficiente, derivado do contexto de seca que se vive em Portugal atualmente, explicam as duas entidades, em comunicado.

A campanha explica que uma torneira aberta durante um minuto pode gastar até 12 litros de água, sendo este valor suficiente para garantir as necessidades básicas diárias de um milhão de portugueses.

Fechar a torneira durante a lavagem dos dentes, aproveitar a água do duche enquanto está a aquecer para outros usos, deixar as torneiras bem fechadas e não lavar a louça ou roupa à mão com água corrente, são alguns conselhos de como poupar água diariamente.

"Esta campanha de sensibilização faz parte das medidas previstas no Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca aprovado pela Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca" , lê-se na nota à imprensa.

Esta é também uma parceria com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. A campanha multimeios conta com financiamento do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.