Águas do Tejo e Control juntas em campanha de sensibilização

A Águas do Tejo Atlântico e a Control juntaram-se numa campanha, que arranca esta segunda-feira no Facebook e no Instagram, com o objetivo de incentivar a população para a adoção de hábitos mais sustentáveis, sensibilizando para a importância de usar preservativo, mas não o colocar na sanita.

De forma irreverente e original, como marca a estratégia de marketing da Control, as publicações assentam em mensagens que chamam a atenção para não serem colocados preservativos na sanita. “Tens a certeza que sabes onde te vais meter?”, “Não queremos saber o que fizeste na noite passada”, ou “Não deites tudo por água abaixo”, são alguns dos alertas publicados nas redes sociais.

“A Águas do Tejo Atlântico tem-se empenhado na divulgação dos materiais que não devem ser colocados na sanita, para prevenção de entupimentos nas canalizações de esgotos e as dificuldades que causam no processo de tratamento nas Fábricas de Água”, nota a empresa de saneamento de águas residuais em comunicado.

Para além de preservativos, resíduos como cabelos, cotonetes, pensos higiénicos, tampões, beatas, toalhetes, medicamentos, óleos alimentares e restos de comida também não devem ser deitados na sanita.