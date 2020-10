Aldi entra na ‘guerra’ da comunicação e arranca com primeira campanha de TV

Catorze anos depois de entrar em Portugal, 80 supermercados depois, o Aldi avançou com a sua primeira campanha de publicidade televisiva em Portugal. Pensas tem criatividade da Uzina. “Aldi faz a diferença” é a nova assinatura da cadeia. Campanha arranca num momento em que o Aldi deu a conhecer que até 2025 quer abrir mais 100 lojas só na zona norte do país.

“A nova assinatura ‘Aldi faz a diferença’ traduz, de forma inequívoca, o posicionamento da nossa marca, que se destaca não só pela oferta exclusiva e diferenciadora de produtos, mas também pela sua qualidade, preço e pela nossa forma responsável de atuação, no mercado. Continuamos a crescer e temos planos ambiciosos de expansão, a curto prazo, para a nossa rede de lojas e entrepostos logísticos, de modo a fazermos a diferença, cada vez mais próximos dos nossos clientes”, diz Ricardo Santos, managing director marketing & communication do Aldi, citado em nota de imprensa.

Pensas foca nos temas que marcam a diferenciação da cadeia alemã face à concorrência: produtos bio, nos frescos, e no preço. “O Aldi faz a diferença’ é uma assinatura que traduz o que a marca é e faz, e que pouca gente conhece em Portugal: uma marca de discount, consciente, frugal, que não abdica da qualidade, exigente com a origem, com as matérias-primas, com os processos de produção e com o respeito pelo planeta, muito em linha com o que o consumidor procura atualmente. O Aldi é uma alternativa de verdade para o consumidor informado e consciente, que pensa antes de comprar”, diz Susana Albuquerque, diretora criativa da Uzina.

“Mais do que uma campanha, esperamos construir com o Aldi um caminho de reputação e relevância junto do novo consumidor português”, diz a responsável criativa da campanha.

Campanha surge em momento de expansão da rede

Pensas – com direção de arte de Fabiano Bomfim, copy de Luis Jorge, produção e pós-produção da Trix, realização de Francisco Neffe, locução de Albano Jerónimo, música original da Sonido e sonorização da Som de Lisboa – marca a entrada do Aldi na disputa televisiva pela atenção do consumidor, onde já estão pesos pesados como o Continente (o maior anunciante até agosto) ou o Lidl (6º maior até agosto), segundo os dados mais recentes da MediaMonitor, mas também o Pingo Doce ou Intermarché.

Das grandes cadeias de distribuição, a rede de supermercados alemã era das poucas que não comunicava nos mass media no mercado nacional. A decisão surge num momento em que a companhia já tem 80 supermercados em Portugal, dando emprego a mais de 2 mil colaboradores, anunciou um plano de expansão.

O grupo Aldi Nord prepara-se para investir 60 milhões num novo centro logístico na Moita e está a procura de localização para uma nova plataforma logística a Norte, para servir as 100 lojas que, até o final de 2025, conta abrir nesta zona do país. Nestas aberturas a norte o retalhista alemão estima investir cerca de 45 milhões. No próximo ano, a cadeia conta abrir 25 lojas em todo o país.

Este ano, até ao momento, já abriu supermercados em Almeirim, Bobadela, Figueira da Foz, Laranjeiro, Braga, Pedrouços – Mais e Altura.