Amor ou Ódio. A inteligência artificial chegou aos reality shows

A inteligência artificial chegou aos reality shows em Portugal. A startup portuguesa Viva Superstars desenvolveu uma nova aplicação móvel para a sétima temporada da “Casa dos Segredos” e apresentou novas funcionalidades para os seus utilizadores, mesmo para aqueles que vivam no estrangeiro.

Amor ou Ódio é uma dessas ferramentas, que funciona em diretos de televisão. A aplicação cruza as opiniões expressas pelos utilizadores com o reconhecimento facial dos concorrentes que aparecem no ecrã, atribuindo-lhes automaticamente uma pontuação em percentagem. A popularidade dos concorrentes “poderá ser acompanhada, em tempo real, através de gráficos individuais.

A aplicação, além disso, conta a ajuda da “voz” – uma das principais características da “Casa dos Segredos – e com o sistema das votações em direto. Também é possível acompanhar e participar nos grupos, que agregam informação e chats por concorrente específico além de fazer gravações de clips em playback com citações conhecidas da “voz”.

Sedeada na Costa da Caparica, a Viva Superstars é especialista no desenvolvimento de produtos interativos, que sirvam como “segundo ecrã” e que possam ser utilizados enquanto estão a ser transmitidos programas na televisão. A empresa começou com a aplicação Viva Ronando, parceria entre Cristiano Ronaldo e a agência Polaris Sports.