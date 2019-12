Artica. Criatividade nacional invade universo Avengers

Tinham lá pela oficina um motorzinho, que tinha a capacidade de girar sozinho, e perguntavam-se “o que vamos fazer com isto?”. Da pergunta à execução foi apenas um passo: em maio/junho o “motorzinho” da Artica vai fazer parte de uma nova instalação da exposição Avengers S.T.A.T.I.O.N, onde um peso, a simular várias toneladas, vai testar com estrondo a resistência do escudo do Capitão América. Antes disso, em janeiro, vão ter ativações na exposição Mundo Jurássico, que vai estrear-se na China, e vão ainda contribuir para a renovação da exposição Transformers. Até 80% da faturação da empresa vem do exterior.

“Um contacto leva ao outro, numa espécie de bola de neve, até que chegamos a este cliente (a Victory Hill Exhibitions), que tem uma série de exposições de filmes e produções cinematográficas”, conta Guilherme Martins, um dos cofundadores da Artica, projeto lançado em 2011 com André Almeida. Mas a ideia de criar um projeto que combinasse criatividade e tecnologia surgiu há mais tempo “na cabeça deles”. Mal se conheceram “numa outra experiência profissional (na YDreams) em 2005, o Guilherme fazia design e eu programação, houve logo uma grande química”, conta André Almeida. “Em 2010, fizemos de conta que tínhamos uma empresa e fomos ao mercado. E, quando vimos que estava recetivo, decidimos fundar a Artica.”

O primeiro cliente foi Leonel Moura, um artista que faz pintura automatizada com robôs, para o Stand Lisboa e Vale do Tejo, na feira Portugal Tecnológico, na FIL. “Tornámos as pessoas que visitavam o stand coparticipantes numa pintura coletiva. Criámos um sistema de agentes que pintava quando tinha gente na sua proximidade”, descreve André Almeida. Foi o início do que descrevem como de “alfaiataria tecnológica”. Ou seja, “fazer soluções tecnológicas a quem nos aborda, desde multimédia ao software, hardware, às estruturas e cenografia. Não temos nada tabelado”, explica Guilherme Martins.

Trabalham com a Victory Hill Exhibitions há quatro anos em várias exposições com o universo Avengers – uma fixa em Las Vegas e outras quatro que circulam pela Ásia, Oceânia, Rússia e “em breve Paris ou Praga” – ou Transformers. Mas não é o único cliente internacional da empresa sediada no Madan Parque, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica.

“Estamos a trabalhar com a Audience Entertainment, que tem o sonho de fazer que todas as salas de cinema sejam interativas. As pessoas estão a ver o filme e tanto o conteúdo do filme como os anúncios podem interagir com as pessoas”, adianta André Almeida. Cerca de cem salas de cinema nos Estados Unidos têm instalados os sistemas da Artica. “A última ativação foi com o Terminator, onde tínhamos uma sala com 1200 pessoas, com o telemóvel a interagir”, lembra André Almeida.

Dois dos clientes internacionais da Artica. “Temos sido sempre sustentáveis e temos crescido ao longo do tempo. Éramos dois e hoje já somos uma equipa de oito pessoas. Começámos na garagem (de um amigo em Almada) e hoje temos todo este espaço”, diz André Almeida. O cofundador não revela valores de faturação, mas adianta que “entre 60% e 80% do volume de negócios é do mercado externo”.

Os gestores de centros comerciais Mundicenter ou Sonae Sierra – para os quais criaram elevadores imersivos no Amoreiras Shopping ou com um aquário virtual no Vasco da Gama – estão entre os clientes nacionais, mas também a agora agência de publicidade WundermanThompson (criaram o Toppi, um robô com capacidade de costumizar chocolates KitKat de acordo com os desenhos dos utilizadores e que fez o tour dos festivais de verão).

Mas até agora (literalmente) o maior desafio foi o neurónio, uma das peças da exposição Cérebro – Mais Vasto que o Céu, para a Fundação Calouste Gulbenkian. O neurónio de 12 metros “foi todo construído na nossa oficina, que tem sete metros. Não foi só o faseamento (da construção), mas a complexidade da estrutura: uma raiz, cheia de raminhos, que tiverem de ser esculpidos em esferovite, cobertos por fibra de vidro. A esferovite foi removida por um processo químico, depois foi passada fibra ótica (30 quilómetros) com iluminação em cada um destes raminhos” simulando disparos neuronais, descreve Guilherme Martins. Foram seis meses de planeamento e quatro de execução. Um total de 12 instalações fizeram parte da exposição visitada por 85 mil pessoas.