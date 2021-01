As luvas de lã de Bernie Sanders quebraram a internet. Obtêm 1,8 milhões de dólares para caridade

A imagem de Bernie Sanders na cerimónia de tomada de posse de Joe Biden correu a internet que não resistiu às luvas de lã do antigo candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Os memes explodiram: era Sanders e a suas luvas sentado no metro, na lua, com o elenco de Harry Potter, no filme Indiana Jones, numa hóstia erguida pelo Papa...

Agora sabe-se que o merchandise lançado por Sanders no seu website já resultou em 1,8 milhões de dólares que revertem para organizações de caridade.

O valor, conseguido em cinco dias, será doado por Sanders a várias organizações de caridade em Vermont, o seu Estado natal. O político colocou à venda merchandise Chairman Sanders, como t-shirts ou sweatshirts, no seu website e o primeiro lote em 30 minutos esgotou. Foi feito um segundo reforço, mas a procura foi tanta que esgotou igualmente. Quem ainda quiser comprar os produtos terá de esperar entre três a oito semanas para os receber em casa, dada a "elevada procura", pode ler-se no site da loja de campanha de Bernie Sanders.

© Twitter

"Jane e eu fomos surpreendidos pela criatividade demonstrada pelas pessoas durante a semana passada e estamos felizes de usar a minha fama na internet para ajudar a população de Vermont que necessita", disse Sanders, citado pela Associated Press. "Mas nem esta quantia de dinheiro é um substituto de ação do Congresso, irei fazer tudo o que puder em Washington para garantir que as pessoas de Vermont e em todo o país têm o apoio que necessitam durante a maior crise que enfrentamos desde a Grande Depressão", disse ainda.

As luvas de lã de Sanders foram tricotadas por Jen Ellis, uma professora de Vermont que tem um negócio paralelo de produção de luvas feitas de lã reciclada.