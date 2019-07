AXN ‘inspira-se’ na Fox e agora também está Aberto para Férias

“Aberto para Férias” é a autopromoção que desde o início do mês o AXN tem a decorrer para promover os canais da Sony Pictures Entertainment no mercado nacional. A promoção retoma uma mensagem com que, nos últimos três anos, a concorrente Fox usou na promoção do Fox Comedy, quando o canal ficava em sinal aberto pela época do verão.

“O conceito ‘Aberto para Férias!’ foi escolhido por oposição à expressão clássica ‘fechado para férias’, já que nos nossos canais não vamos de férias, pelo contrário, queremos ser a referência e a opção natural para o relax e entretenimento durante o verão”, justifica fonte oficial do AXN quando contactada pelo Dinheiro Vivo sobre o que tinha motivado esta opção. As promoções, que servem de base à campanha on air, baseada no mesmo conceito, foram criadas internamente.

A Fox não comenta este assunto, mas entre 2016 e 2018, a empresa usava exatamente este claim na comunicação do Fox Comedy, canal que era colocado em sinal aberto pelos operadores na época do verão. Este ano, a companhia optou por outra assinatura na sua comunicação para o canal de comédia: Fresco para Férias.

Já ‘Aberto para Férias’ foi a opção usada pela Sony Pictures para promover este ano a época de verão. “Nos nossos canais damos todos os meses um tema à nossa programação que engloba os conteúdos e os valores de cada mês. Em junho, por exemplo, o tema foi ‘Missão Verão’. Para os meses de verão – julho e agosto -, elegemos o tema “Aberto para Férias” por vários motivos”, diz fonte oficial da empresa que, em Portugal, emite os canais AXN, AXN White e AXN Black.

“O principal é mostrar que pensamos sempre nos nossos espetadores, oferecendo conteúdos escolhidos especificamente para serem desfrutados durante este período estival: estreámos no início de julho a série “Bite Club”, temos uma oferta variada de cinema, da qual destacamos um especial exclusivo dedicado a Quentin Tarantino com alguns títulos que influenciaram a sua trajetória; e convidamos os espetadores a pôr-se em dia com todos os conteúdos disponíveis no AXN Now, o nosso espaço de conteúdos VOD”, descreve a mesma fonte.