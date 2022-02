Bells Beach, Nazaré, Ribeira D"Ilhas? O melhor surf já chegou à SportTV

© DR

Dinheiro Vivo 07 Fevereiro, 2022 • 18:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São dezenas de eventos de surf, de um circuito com mais de uma centena de provas no total, espalhadas pelo mundo inteiro, em locais míticos como Bells Beach, Nazaré, G-Land, Jeffreys Bay, Pipeline ou Ribeira D"Ilhas, na Ericeira, que passam a fazer parte da programação SportTV.

"Os portugueses são um povo com uma ligação histórica ao mar, e o Surf tem perpetuado e motivado essa ligação, até porque detemos alguns dos melhores spots do mundo para a sua prática desportiva", refere Nuno Ferreira Pires, CEO dos canais de desporto.

A SportTV irá acompanhar o melhor surf dos portugueses Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins ou Afonso Antunes, entre outros, bem como das estrelas Gabriel Medina, Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, John John Florence e da lenda Kelly Slater - que aos 50 anos continua a dar cartas ao mais alto nível, em dezenas de provas internacionais e as nacionais como Peniche, Nazaré, Ericeira e Açores.

Esta notícia foi comunicada com entusiasmo por Francisco Spínola. "É com grande satisfação que anunciamos o regresso das provas da World Surf League à SportTV", afirmou o General Manager WSL EMEA. "Para o surf em geral e para a WSL em particular, é muito importante estarmos ao lado de parceiros estratégicos e que são referência nos seus setores como é o caso da SportTV. Estamos certos que este acordo irá alavancar ainda mais o crescimento da modalidade em Portugal", concluiu.

No MEO Pro Portugal, previsto já para março em Peniche, com a elite mundial do surf no nosso país a SportTV irá preparar uma operação especial de cobertura garantindo aos portugueses todos os detalhes da competição.

"Queremos continuar a contribuir para o desenvolvimento desta modalidade em Portugal", justifica ainda o CEO da SportTV. "A World Surf League é o Circuito Mundial que reúne a elite do surf, posiciona Portugal e os seus profissionais, e, neste sentido, a SportTV dará a visibilidade que as provas e os seus praticantes merecem através da transmissão desta competição".

A SportTV irá apresentar uma programação dedicada à modalidade com ativações locais nos eventos nacionais e proporcionar o melhor aos milhares de amantes do surf feminino e masculino. As transmissões iniciam-se com o Billabong Pro Pipeline, a decorrer no Havai.