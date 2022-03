Big Brother Famosos domina audiências. TVI encurta distância da líder SIC

TVI © Direitos reservados

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands, revela que em fevereiro, o consumo televisivo em Portugal diminuiu 6.3% face a janeiro de 2021, tendência esta que é normal, tendo em conta que o mês de dezembro e de janeiro são historicamente os meses mais fortes em consumo televisivo, em Portugal.

A SIC manteve-se como a estação líder em audiências, terminando o mês com uma quota de share de 18.2%, mas a estação rival TVI conseguiu um aumento de 0.4% de share e encurtar a distância, com um share de 17.3%.

Neste período, todos os canais generalistas aumentaram o share, mas é de destacar também o aumento na Pay TV. Observamos um crescimento muito significativo nos canais de informação, muito impulsionado já pela cobertura do conflito na Ucrânia.

Dentro deste segmento, a CMTV mantém-se líder, com share de 4.9%, mas a CNN Portugal é quem mais ganha share, aumentando 0.9 p.p vs janeiro, superando a SIC Noticias ( 2.9% vs 2,5%, respetivamente). Olhando para o restante universo dos canais Pay TV, a subida do consumo de canais de informação acaba por influenciar negativamente o consumo de canais de entretenimento, que vêm as audiências a baixar.

Em fevereiro e tendo em conta a média de todas as emissões de cada programa, de destacar sem sombra de dúvidas todas as emissões do Big Brother Famosos, com o Big Brother Famosos - O Jogo e Big Brother Famosos - Apito Inicial a liderar com 1 milhão 592 mil e 1 milhão 426 mil portugueses a ver, respetivamente. Por trás desta liderança está a expulsão de Bruno de Carvalho.

Quanto ao futebol, de destacar os jogos da Liga dos Campeões com Manchester City x Sporting Clube de Portugal e da Liga Europa com o confronto Porto X Lazio, emitidos na TVI e SIC, respetivamente, alcançando uma média de 1 milhão 270 mil espectadores. A RTP consegue um lugar no top 20 com a transmissão da final do Euro 2022 de Futsal, Portugal x Rússia, atingindo um share de 28.2%.

No que toca às audiências por período horário, a TVI liderou nas madrugadas (02h30 - 7h30), nas manhãs (7h30-12h30) e no late-night (00h-02h30) com um share de 9.9%, 14.2% e 19.3%, respetivamente. Este mês, liderou também o Prime-Time com um share de 20.2%, mais 0.1 p.p relativamente à SIC. Já esta comandou as horas de almoço (12h30-14h30) com um share de 25.4% e as tardes (14h30 - 18h30) com 17%. A RTP1 foi líder durante o período de Pré-Prime (18h30 - 20h00), altura em que é transmitido O Preço Certo, apresentado por Fernando Mendes. Nesse período do dia, a estação de televisão pública atingiu uma quota de share de 17.1%.

TOP 20 PROGRAMAS MAIS VISTOS EM FEVEREIRO 2022