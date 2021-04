Bliss adquire Others e reforça engenharia

André Gil, CEO da Bliss © D.R.

A Bliss, empresa de criação de produtos digitais do WY Group, adquiriu a Others, empresa de desenvolvimento de websites e soluções frontend, reforçando a sua equipa de engenharia e elevando para 110 o número de colaboradores.

"A equipa da Others trabalhava connosco regularmente e por isso este foi um passo natural, enquadrado na jornada de crescimento das nossas competências de engenharia. A Others tem talento com excelente capacidade de implementação do design", explica André Gil, CEO da Bliss, citado em nota de imprensa.

A operação surge num momento em que a Bliss registou num ano - abril de 2021 vs. abril de 2020 - um crescimento de 48%, segundo informa a empresa do WY Group.

Com mais de mais de 12 anos de experiência em desenvolvimento web e de aplicações móveis, a Others é "uma empresa com uma forte capacidade de implementação e cuidado ao nível de UX/UI", com quem a Bliss trabalhava há vários anos em projetos pontuais.

A empresa é "altamente especializada na componente de programação, era muitas vezes a extensão técnica das agências de comunicação, fazendo a ligação direta com o cliente para agilização do processo de desenvolvimento", segundo nota de imprensa.

BBDO, a Hotel, a Mercedes, a Nossa, a LolaNormajean e a Create IT são alguns dos clientes com os quais a Others tem vindo a trabalhar na produção de sites de apoio a campanhas de comunicação.

A operação reforça as valências de engenharia da Bliss que há mais de um ano tem vindo a reforçar o seu talento de desenvolvimento de software, "com um crescimento acentuado não só da equipa de engenharia como da sua liderança, com a contratação de Diogo Cunha, CTO da Bliss desde 2019."

Com a compra da Others a Bliss eleva de 72 para 110 o número de colaboradores.