BPI lança campanha para inspirar portugueses a adotarem comportamentos sustentáveis

© Amin Chaar

O banco BPI lança uma campanha publicitária em formato filme esta quarta-feira em que a sustentabilidade é o tema central. "Só o mundo pode mudar o mundo" é o nome da campanha que mostra que o BPI apresenta algumas soluções de crédito para casas mais eficientes, fundos de investimento de ação climática e soluções de financiamento para apoiar a transição sustentável das empresas", adianta a instituição em comunicado.

Esta campanha contou com a ajuda da agência Partners e é inspirada no plano diretor de sustentabilidade BPI para os anos 2022 a 2024 e que estabelece compromissos com as pessoas, sociedade e o ambiente.

"Neste filme publicitário vemos pessoas a desvendarem um mundo novo e mais sustentável escondido debaixo da realidade atual, como se de uma segunda pele se tratasse", lê-se na mesma nota.

A diretora executiva da direção de Comunicação, Marca e Sustentabilidade do BPI, Constança Macedo, afirma que o objetivo é "inspirar cada português a adotar comportamentos sustentáveis, que nos permitam, enquanto coletivo, responder ativamente aos desafios da sustentabilidade, com um enfoque na componente social, a par do ambiente e da governação".

Para além do filme mencionado, vão ser realizados outros em que a temática abordada é a igualdade de género e de oportunidades. O filme conta com a participação de atletas internacionais das seleções de futebol feminina e masculina, sendo que o banco BPI é o patrocinador oficial das seleções e da liga de futebol feminino.