Branded Content tem nova associação em Portugal

Patricia Weiss, chairwoman da BCMA Portugal

A Branded Content Marketing Association (BCMA) chega a Portugal a partir de maio, sob a liderança de Patricia Weiss, chairwoman da BCMA South America.

"Portugal é um dos mercados mais promissores do mundo. Desponta como uma das economias mais vibrantes, um dos mais importantes berços de inovação no momento e representa a evolução no sentido mais nobre da palavra para mim, pois aponta para o futuro sem abrir mão da sua história e cultura. Portugal é um grande país pois sua contribuição para o mundo é simplesmente imensa", começa por referir Patricia Weiss.

"É uma honra ser escolhida para trazer o BCMA para este país que tanto respeito e poder contribuir na expansão da cultura do Branded Content, do Branded Entertainment e Brand Storytelling, potencializando ainda mais o valor deste mercado, seus profissionais talentosos, as oportunidades de crescimento, assim como a força da indústria de comunicação, conteúdo, entretenimento e marketing", afirma a chairwoman da BCMA Portugal.

Fundada em 2003 na Inglaterra e hoje presente em diversos mercados, a BCMA é uma organização sem fins lucrativos que representa o Branded Content (conteúdo de marca) e a indústria de Influencer Marketing, reunindo operadores do mercado global de publicidade, conteúdo, marketing, entretenimento (TV e plataformas de streaming) e publishing.

O braço português da BCMA será liderado por Patricia Weiss. Com 34 anos de experiência na indústria de marketing e comunicação, a profissional iniciou sua carreira no marketing do McDonald"s e Citibank, trabalhou em agências de publicidade como a Ogilvy, Africa, DM9DDB, McCann, Leo Burnet e foi co-fundadora da M&C Saatchi no Brasil.

É chairwoman e fundadora do BCMA South America desde 2014; Head of Branded Content & Entertainment no coletivo global ASAS.br.com e Co-fundadora; consultora estratégica de Branded Content, Brand Storytelling, Brand Purpose & Culture. Criou, foi curadora e professora do primeiro Bootcamp de Branded Entertainment & Content da Miami Ad School; da primeira Pós Graduação de Branded Content (lançada pela Universidade Senac em 2016) e dá workshops In-Company e sua Masterclass Decode And Create Brand Storytelling há anos, em países como Itália, França, Portugal, EUA, México, assim como na África e América Latina.

Patricia Weiss é Advisory Board Member do Women In Marketing UK e do IED Instituto Europeo di Design de Milão, Itália, onde também é professora convidada de Brand Storytelling, Branded Content & Entertainment. É colaboradora no Branding Strategy Insider, tendo publicado ensaios nas revistas americanas Contently, MusebyClio e LIA Insider.

Tem sido jurada na categoria de Branded Content & Entertainment em festivais internacionais como Cannes Lions, CLIO Awards, London Awards, Brand Film Awards NYC, The Drum, A-List Hollywood, Dubai Lynx, FIAP, Lisbon Ad Fest, Be Australia Awards, Gerethy Awards, Effie, entre outros.