Burger King abre até março restaurante com nova imagem

Nova identidade do Burger King chega a Portugal até março

Em quase 20 anos é a primeira mudança da marca Burger King. Em Portugal o rebranding chega a com a abertura de um novo restaurante já com a nova identidade até março. O rebranding, que vai do logótipo à presença digital da marca, é da norte-americana Jones Knowles Ritchie.

"O design é uma das principais ferramentas para comunicar quem somos e o que valorizamos, e desempenha um papel crucial na criação do desejo pela nossa comida e na satisfação da experiência dos clientes", refere Raphael Abreu, Responsável de Design da Restaurante Brands International, citado em nota de imprensa. "Queríamos usar o design como fio condutor para que as pessoas desejassem a nossa comida; a sua perfeição está no autêntico cozinhado na grelha ao mais puro estilo Burger King e, acima de tudo, o seu sabor."

A nova identidade é "o começo de uma nova fase de um Burger King com um sabor mais fresco, real e apetecível" e espelha o "compromisso e a aposta da marca na digitalização e as recentes melhorias implementadas para elevar a qualidade e o sabor dos seus produtos com a eliminação de conservantes, corantes e aromas de fontes artificiais, bem como um ambicioso compromisso com a sustentabilidade ambiental", refere a cadeia.

Mudança passa pelo logotipo da marca (que não era mexido desde 1999), pelas cores ("vivas e atraentes, inspiradas no icónico processo de cozinhar a carne na grelha" com "os novos elementos visuais, nomeadamente as fotografias, possuem uma textura hiper-realista que realça o aspeto sensorial da comida"), pela tipografia (a fonte exclusiva Flame), fardas (que "remetem para os mestres da grelha, combinando um estilo contemporâneo e confortável com cores e padrões marcantes") e embalagens.

"Este esforço está espelhado em todo os elementos deste novo desenho, tanto na nova identidade visual como na imagem do restaurante, mas também em toda a experiência do cliente no ambiente digital", refere a cadeia.

A nova identidade visual começa a ser visível já este ano e nos próximos anos a Burger King pretende implementar esta nova imagem nos restaurantes de todo o mundo.

"Em Portugal, o primeiro restaurante com esta nova identidade será inaugurado no primeiro trimestre do ano e a nova identidade será depois implementada gradualmente em todos os restaurantes do país", informa.