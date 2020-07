Campanha Causa 19 doa milhares de euros para a Rede de Emergência Alimentar

O Global Media Group (GMG), a que Dinheiro Vivo pertence, lançou entre os meses de abril a junho, a iniciativa Causa 19, ao criar um pacote publicitário solidário, oferecendo condições extraordinárias aos seus parceiros e com 19% do valor das campanhas publicitárias desse pacote a reverter para a Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar.

Em comunicado o grupo indica que o pacote publicitário solidário, que marcou presença em várias marcas do universo GMG – entre elas a TSF, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Dinheiro Vivo e O Jogo – “visava não só ajudar os portugueses a atravessar os tempos difíceis da pandemia, mas também apoiar a manutenção de um jornalismo de qualidade”.

No total foram angariados €14 097,86, que foram entregues no passado dia 6 de julho a Isabel Jonet, presidente da Federação dos Bancos Alimentares. Em representação do Global Media Group esteve Luís Ferreira, Diretor Geral Comercial do GMG.

Durante a entrega simbólica do cheque da iniciativa Causa 19, Isabel Jonet sublinha que “a Rede de Emergência Alimentar tornou-se uma realidade imprescindível para que ninguém ficasse sem comida no nosso país”. Em comunicado a responsável do Banco Alimentar diz mesmo que “a iniciativa Causa 19 foi muito importante, porque um grupo de media conseguiu mobilizar os seus clientes numa iniciativa de desenvolvimento sustentável”. Foi, assim, possível “angariar o equivalente a mais de 30 mil litros de leite, um produto fundamental na alimentação, com o qual vamos poder ajudar muitas pessoas.”

Já Luís Ferreira destacou “a responsabilidade acrescida dos grupos de comunicação social em fases como esta que estamos ainda a viver, não só no sentido de informar a população mas também promovendo e apoiando o trabalho de instituições de apoio social.” O Diretor Geral Comercial do Global Media Group revelou ainda ter “muito orgulho em termos sido o primeiro grupo de media a lançar uma iniciativa deste género em Portugal, que será certamente o primeiro de muitos projetos semelhantes que estamos já a pensar para o futuro.”

A iniciativa e o valor angariado, é explica em comunicado, resulta do apoio das marcas: Galp; REN; Câmara Municipal de Loures; Santos e Vale; CETELEM; DST Center; Federação Portuguesa de Táxi; Expense Reduction Analysts; ISTEC; Jogos Santa Casa; Discovery; ISEC (Universitas); Fundação edp.