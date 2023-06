Campanha da Dentsu para Meo e Amnistia Internacional ganha Leão de Ouro em Cannes

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 21 Junho, 2023 • 19:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A campanha publicitária "The Forgotten Team", encomendada pela Meo e Aministia Internacional à Dentsu Creative e que aborda o tema da morte de trabalhadores na construção dos estádios do Catar, onde decorreu o campeonato mundial de futebol no ano passado, ganhou um Leão de Ouro no festival Cannes Lions, os "Óscares da publicidade". A campanha multimeios passou na televisão e foi vista em outdoors, no digital e noutras plataformas publicitárias.

Em comunicado, a Altice Portugal diz que o prémio "dá força à atuação da Meo enquanto marca de causas, ao colocar, mais uma vez, os seus meios à disposição de iniciativas que promovem o debate público e fomentam a mobilização dos portugueses pela defesa e criação de uma sociedade mais humanizada, mais justa, equitativa e equilibrada".

"Para a Meo, para Portugal e para todos os profissionais de marketing é um grande orgulho receber este reconhecimento que torna a Meo e a Amnistia Internacional as únicas marcas portuguesas a serem distinguidas em dois anos sucessivos com Leões de Ouro nos denominados "Óscares da publicidade". Este reconhecimento eleva ainda mais a ambição, a vontade e o compromisso de continuarmos a dar voz a causas e por causas que façam a diferença junto da sociedade", afirma João Epifânio, chief marketing officer da Altice Portugal.

É que, na edição do ano passado do festival publicitário de Cannes, a campanha "Breaking Sirens", promovida pela Meo para sensibilizar os portugueses para a situação difícil da população ucraniana por causa da guerra, também arrecadou um Leão de Ouro, na categoria de Media.

Tomás Froes, CEO da Dentsu Creative, sublinha que "colocar a criatividade e o talento da Dentsu ao serviço da solidariedade é também a nossa missão. A conquista de prémios como este só reforça a convicção de que sim, a publicidade também pode contribuir para transformar a sociedade. Mais uma vez, a Meo confiou em nós para dizer "humaniza-te", e o resultado não podia deixar-nos mais satisfeitos".

Para a Meo, a notícia do prémio esta quarta-feira reveste-se de "particular simbolismo, ao ser anunciado no Dia Mundial do Refugiado, dia em que se pretende destacar o poder da solidariedade e da inclusão, num movimento de luta contra este flagelo".

Para assinalar o dia, a Meo anuncia também o lançamento de um documentário protagonizado pelo chef Chakal, que é embaixador da marca. "A Comida Une - Uma Viagem Solidária, que foi filmado pelo próprio e produzido pelo Meo, acompanha, ao longo de quatro episódios, toda a viagem do embaixador da Meo desde Portugal até à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, no início do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, em fevereiro de 2022. É o retrato de uma ação de verdadeira solidariedade e acolhimento dos mais necessitados, num momento em que milhares de refugiados chegavam à Polónia em fuga de um país em guerra", explica a empresa.