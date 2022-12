Canais da SIC integrados na plataforma de publicidade direcionada Playce

© Pixabay

Os canais do universo SIC vão passar a integrar a plataforma de publicidade direcionada Playce, após um acordo entre o grupo Impresa (dona da SIC) e a gestão da plataforma, foi esta terça-feira anunciado.

Para o grupo Impresa e a Playce afirmam está em causa uma "parceria estratégica", que passa a integrar os canais SIC, SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras e SIC K na plataforma Playce e a permitir aos anunciantes destas um novo formato publicitário.

"A parceria permite ampliar o espaço publicitário disponível para comercialização", lê-se no comunicado enviado à redação. A Playce conta "mais de 110 canais de televisão" aderentes.

A Playce é uma plataforma que permite segmentar anúncios mediante critérios específicos que possibilitam aumentar a eficiência das campanhas, como os períodos do dia mais relevantes para passar o anúncio, em que canais, em que tipo de programas, para que públicos ou em que zonas geográficas é mais importante transmitir o anúncio. Tudo calculado com base em "segmentação determinística e algoritmos de clusterização", segundo informação no site da Playce. É quase uma forma de publicidade inteligente.

Acrescenta o comunicado que este é um passo "muito importante para que a publicidade em Portugal acompanhe o movimento de inovação em curso a nível mundial".

José Pedro Teixeira, diretor de gestão de produto da NOS e que assume a chefia da Playce, afirma que a parceria com a Impresa "aumenta significativamente" o alcance da plataforma. O gestor defende que este é um passo que contribui "diretamente" para a "valorização da publicidade" e "produção de conteúdos de referência e qualidade em Portugal". Até aqui, a capacidade de segmentar anúncios publicitários estava só disponível "nas grandes plataformas de digital", de acordo com José Pedro Teixeira.

A plataforma Playce é controlada pela NOS e utilizada também pela Vodafone e Altice. A ferramenta tem o suporte tecnológico e operacional da Accenture.

De acordo com a página de LinkedIn da plataforma, pelo menos oito empresas recorrem a esta ferramenta publicitária, em Portugal. São elas a Siva, Toyota Caetano Portugal, Worten, Lidl, Laskasas, Betano e Minipreço. Não obstante, a Playce garante ter já "mais de 1000 campanhas e mais de 300 marcas anunciadas", tendo registado uma evolução "acelerada no último ano". Também a Sporting TV e a Benfica TV integram a plataforma desde novembro.

A 15 de dezembro de 2021, a Autoridade da Concorrência anunciou ter acusado a NOS, Vodafone, Altice e Accenture de criarem barreiras à concorrência no mercado de serviços de televisão por subscrição, desde agosto de 2020. Em causa está um acordo entre as quatro empresas para a inserção de 30 segundos de publicidade como condição de acesso dos respetivos clientes às gravações automáticas dos diferentes canais de televisão (válido apenas para quem tem pay tv com box). A plataforma utilizada para incluir publicidade nas gravações automáticas é a da Playce. O processo ainda decorre.