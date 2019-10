Carrilho. “Bertrand pediu desculpa considero o caso encerrado”

“A Bertrand fez um post no seu blog online a recomendar 5 livros sobre Fernão de Magalhães. O Amoreiras Shopping Center usou esse post e as imagens nele contidas, pensando que a sua utilização estava autorizada, partilhando-as num post no Facebook”, descreve André Carrilho, o que foi relatado na conversa telefónica que teve está quinta-feira com a editora.

“O erro foi da Bertrand, que já me pediu desculpasse que eu aceitei. Considero o caso encerrado”, diz o ilustrador.

André Carrilho tinha criticado o Amoreiras Shopping Center de uso indevido de uma ilustração do navegador Fernão Magalhães, inicialmente publicada no Diário dez Notícias (do mesmo grupo editorial do Dinheiro Vivo), numa campanha de promoção veiculada na página do centro comercial no Facebook. Um uso que o ilustrador não tinha recebido qualquer tipo de pedido de autorização.

Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial do Shopping disse não ter contatado o artista pois tratava-se de um conteúdo cedido por parceiros, no caso a Bertrand.