CCP. 70 inscrições Sem Medos ao Projeto Piloto e o prémio foi para…

Dog Cupcake e Cozinha Alheia foram os vencedores de Projeto Piloto, o desafio lançado em março pela Fox Creative em parceria com o Clube de Criativos de Portugal (CCP), para criar um piloto em formato short content de entretenimento, que tivesse enquadramento nos canais FoX Comedy, 24 Kitchen ou National Geographic.

O desafio lançado nesta edição do festival do CCP, sob a temática Sem Medos, recebeu 70 inscrições, tendo sido considerados 55 projetos para análise.

“O balanço deste projeto só pode ser muito positivo. Não só pelo número de candidaturas recebidas, mas pela qualidade das mesmas. É com enorme satisfação que vemos os jovens criativos portugueses a desenvolverem trabalhos tão profissionais, que para além de terem uma elevada dose de criatividade, estão pensados para o mercado e adaptados à realidade, neste caso, dos nossos canais”, diz Hellington Vieira, diretor criativo da Fox Networks Group Portugal (FNG).

Na categoria Treatment chegaram a finalista Rita Berardo (com os projetos Cozinha Alheia e Receita para o Desastre), Mário Almeida (Top Portugal), Tiago Soares (Ganda Boca e Pedro Lavinha (Os Olhos Também Comem). Já na de Maquete foram shortlist Tiago Braga (Dog Cupcake), João Costa (Guia Para Um Final Feliz), Sandro Alves Costa Garcia (Pontos nos Is) e Maria Inês Coimbra (Fora de Grelha).

O júri do concurso – Andreia Ribeiro (vice-presidente CCP), Judite Mota (CCO VMLY&R), Miguel Varela (produtor da Garage Films), Camino Martínez (diretora de Programação da FNG) e Hellington Vieira (Diretor Criativo – FOX Creative) – escolheu Rita Berardo com o projeto Cozinha Alheia (um desafio para aqueles que não sabem cozinhar) e Tiago Braga com Dog Cupcake (receitas para animais).

Os dois criativos foram premiados com um MacBook Pro 13, tendo ainda a possibilidade dos seus projetos serem analisados e desenvolvidos pela FOX Networks Group.