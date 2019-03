CCP. Conhecidos o júri de publicidade, design e digital do festival Sem Medos

O Clube de Criativos de Portugal (CCP) já anunciou o júri que vai avaliar os trabalhos nas categorias de publicidade, design e digital e social numa edição Sem Medos. Integrado na 7ª Semana Criativa De Lisboa, a edição XXI Festival CCP, decorre de 15 a 19 de maio, no Mercado de Santa Clara e no Polo Cultural da Junta de Freguesia de São Vicente, em Lisboa. A Gala de Entrega de Prémios decorre a 18 de maio, na ETIC.

Na edição deste ano, a organização do festival reduziu o número de categorias o número de jurados. As categorias de meios passam a estar integradas em Publicidade e em Digital e Social e desaparece a categoria de Marketing Relacional. Marketing Direto passa a estar integrado em Experiências de Marca, tal como Relações Públicas e Ativação e Eventos, e a categoria de Integração passa a incluir Inovação.

Algumas subcategorias foram revistas. “Foi dado mais espaço à área de social media e criadas as novas subcategorias de responsabilidade social corporativa (que passam a contar para o Grande Prémio para o Bem). A categoria de Design industrial foi removida e ampliadas as subcategorias de Ambientes de Design”, descreve a organização.

Pela primeira vez, as agências in-house podem inscrever os seus trabalhos, “dando voz a uma tendência do mercado.”

“Na edição deste ano também vai ser possível um projeto ser inscrito por mais do que uma agência ou empresa em colaboração, sendo que neste caso os pontos conseguidos serão divididos pelas empresas inscritas. Foi ainda alterado o valor em pontos dos prémios de ouro, prata e bronze, de forma a dar mais valor relativo aos trabalhos melhor avaliados pelo júri”, refere ainda a organização.

O CCP também já anunciou o júri que vai avaliar os trabalhos inscritos em publicidade, design, digital e social.

João Coutinho ( Y&R Nova Iorque) presidente ao júri de publicidade, constituído por Hugo Carvalheiro (BBDO), Rita Salvado (McCann Lisboa), Pedro Pinho (Havas WW), Tiago Cruz ( JW Thompson), Rodrigo Albuquerque (Arena Media), Pedro Lima (Partners), Sérgio Lobo (Lola Normajean) e Cristina Tavares (Fidelidade).

O júri de design é presidido por Pedro Falcão (Atelier Pedro Falcão), acompanhado pelos jurados Mário Feliciano (Type Foundery), Eduardo Rodrigues (Another Collective), Gonçalo Cabral (UMA), Luís Alexandre (Silva designers), Hélder Pombinho (Y&R Lisboa), João Bicker (FBA – Ferrand Bicker & Associados), Diogo Potes (Solid Dogma), Sónia Felgueiras (ROCA).

Fred Saldanha (Arnold Worldwide) preside ao júri de digital & social, com os jurados Nuno Cardoso (Nossa), Ricardo Lourenço (Jack the Maker), Sónia Frazão (ComOn), Zélia Moraes (FunnyHow), Fernando Silva (Fuel), Pedro Magalhães (Fullsix), Francisco Chatimsky (The Hotel) e António Fuzeta da Ponte (Worten).