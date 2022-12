Cinemas da NOS vão passar a ter experiências publicitárias imersivas

© Pixabay

Os cinemas da NOS vão passar a contar com experiências imersivas de publicidade, devido a um novo programa de ativação de marcas, foi esta sexta-feira anunciado pela empresa. Através da NOS Publicidade, a empresa lançou o Brand Activation, um inovador programa de relação com as marcas nos espaços físicos dos cinemas.



Em comunicado, a empresa explica que as marcas Carolina Herrera, Delta, Lego, Mimosa, Nintendo e Sogrape são as primeiras a experimentar o novo formato publicitário. Como? "Com ativações criativas instaladas no foyer" dos Cinemas NOS. O primeiro exemplo já está em prática, nomeadamente no foyer do complexo de cinema no Centro Comercial Colombo, onde estará presente desde esta sexta-feira até ao final da próxima semana.