Clube Criativos arranca Academia CCP com João Coutinho

João Coutinho e Marco Pupo, sócios fundadores e chief creative officers da Atlantic Nova Iorque. © Francisco de Deus/D.R.

O Clube de Criativos de Portugal decidiu criar a Academia CCP, cursos de formação que colocam a comunidade criativa portuguesa com profissionais reconhecidos e premiados internacionalmente. João Coutinho (fundador da Atlantic Nova Iorque) inicia a primeira masterclass. Workshops com Chacho Puebla (ex-Lola MullenLowe) e Paul Caiozzo (Interesting Development) também já estão agendados.

"Os cursos da Academia CCP têm uma forte componente prática e são uma oportunidade rara para os criativos, accounts, estrategas e marketeers aprenderem diretamente, em pequenos grupos, com grandes talentos. As formações incluem desafios concretos, respostas individuais e feedback direto dos mentores, para que os alunos aprendam fazendo", explica o CPP, em nota de imprensa. "A Academia começa com uma parceria com a Lisbon Digital School e com seis talentos gigantes", diz ainda.

Contracorrente é o tema da primeira masterclass, já no final de fevereiro, tendo como mentor João Coutinho, cofundador e CCO da Atlantic New York e vencedor de um Grand Prix e de 23 Leões em Cannes. Os workshops com os profissionais Chacho Puebla e Paul Caiozzo também já estão agendados.

Previstas estão ainda workshops com Erik Kessels (KesselsKramer), Cláudia Cristovão (APAC/Google) e Jorge Silva (Silva! Designers).

As inscrições, disponíveis no site do CCP, são limitadas a um máximo de 25 pessoas. Os sócios CCP têm direito a 10% desconto em todas as formações.



CCP muda de data

A evolução da pandemia da covid-19 e do novo confinamento decretado pelo governo levou o CCP a adiar e maio para setembro a edição do XXIII Festival, à semelhança do que aconteceu em 2020. O festival está previsto para 29 de setembro a 3 de outubro e a Gala de entrega de prémios prevista para 2 de outubro. As inscrições abrem em abril com um período de early bird.

"A direção do Clube está a trabalhar para um cenário em que se possam retomar algumas atividades físicas, sabendo desde já que a concretização destes planos fica sujeita à evolução da pandemia e às regras de saúde pública que forem sendo tomadas até essas datas", dizem.