Clube de Criativos adia festival para outubro

O Clube Criativos Portugal (CCP) decidiu adiar o Festival para outubro em consequência da crise do coronavírus.

“Hoje, importa não cancelar o que pode não ser cancelado. Esta é uma das razões pela qual decidimos manter o Festival em 2020. Será um Festival em tempos de Covid-19, mas faremos o possível para que continue a ser o mais representativo e prestigiante festival da criatividade portuguesa, como tem sido ao longo dos últimos 22 anos”, refere a organização do festival em comunicado.

“Quando escolhemos o tema do Festival desde ano, Saudades do Futuro, estávamos longe de imaginar que, semanas depois, seríamos todos empurrados para um mundo diferente, confinado e distópico. Um novo mundo a braços com uma pandemia, hiper-digitalizado à força e incapaz de medir as consequências do que está a viver. O futuro entrou-nos pela vida assim, à bruta, de pontapé na porta. Enquanto ainda ouvimos o pow! do tacão na madeira, tentamos perceber se o que vem a seguir é uma rajada de metralhadora, uma ventania ou uma corrente de ar fresco”, refere ainda a organização.

“Há outro motivo forte para manter o Festival este ano. Acreditamos que o CCP tem um papel importante junto da comunidade criativa em Portugal. E, sejamos francos, sem Festival não há Clube. As inscrições são a maior fonte de receita do CCP, que emprega duas pessoas a tempo inteiro para assegurar todas as suas atividades”, justifica a organização.

O CCP prolongou assim até ao final de junho as inscrições com desconto no Festival, com o preço normal até ao início de setembro.