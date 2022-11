Comic Con revela cartaz oficial do evento

Dinheiro Vivo 15 Novembro, 2022 • 14:52 Partilhar este artigo Facebook

Se aguarda ansiosamente pelo início da edição deste ano da Comic Con, então esta notícia interessa-lhe: o cartaz oficial da feira da cultura pop, repelto de heróis comuns, foi revelado esta terça-feira.

Sob o mote "We can be heroes" (todos podemos ser heróis), a oitava edição da maior feira dedicada à cultura popular realiza-se no Parque das Nações, em Lisboa de 9 a 11 de dezembro.

Para os amantes da obra de Miguelanxo Prado (que ilustrou o cartaz), a organização do evento adiantou que o artista vai marcar presença no evento de 9 a 11 de dezembro.

Mas a Comic Con começa logo no dia 8 do próximo mês. Para além de Miguelanxo Prado, também Josep Homs -Ilustrador de obras como "Blade", "Res Sonja" e "Shi" e que já trabalhou com a Marvel Comics - confirmou a sua presença para os quatro dias do evento.

Na área da Literatura, a organização divulgou os nomes de João Tordo - autor de dezassete livros divididos entre romance e policial e Xiran Jay Zhao.

João Tordo vai comparecer na feira da cultura pop, no dia 10 de dezembro, enquanto Xiran Jay Zhao, estará presente no fim de semana (dias 10 e 11).

Como frisa a organização, este autor é número um do New York Times e conta milhares de subscritores no YouTube. ""Viúva de Ferro" é a obra mais recente de Xiran e no evento conta em partilhar muitos dos detalhes sobre a inspiração que deu fruto a esta história", explicam os organizadores.

As novidades não ficam por aqui e nas próximas semanas a organização garante muitas mais surpresas em áreas como Cinema & Televisão, Banda Desenhada & Literatura, Cosplay, Música, Gaming, Esports, Content Creators, Kids, Anime & Manga e muito mais. Os bilhetes para a Comic Com - que foram disponibilizados em várias modalidades - podem ser adquiridos no site oficial da organização.