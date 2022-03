São sumos produzidos na Azambuja, uma fábrica a 50 km de Lisboa, com 80% de fruta nacional, legumes e verduras. De fora do país chegam o ananás, manga e gengibre. O CEO e fundador da Sonatural, Douglas Gilman, explica que replicam industrialmente sumos, como se fossem feitos em casa, através de uma tecnologia de alta pressão a frio. Daí que a empresa tenha criado o slogan "Under pressure" (sob pressão, em tradução livre), para a nova assinatura dos sumos Sonatural.

A empresa de "sumos com vida", como caracteriza Douglas Gilman, que começou há 15 anos a utilizar altas pressões a frio (HPP, high pressure preservation) na produção dos sumos, defende que não basta o uso da máquina para o produto ser identico ao caseiro. "Temos a sorte de Portugal ser muito rico em fruta", justifica o CEO acrescentando que "80% da fruta é comprada no mercado nacional", o que acrescenta valor ao produto.

Após o enchimento das garrafas, as embalagens passam pela máquina HPP, atingindo 6000 bares, o equivalente a 60 quilómetros debaixo de água. Este processo, que dura seis minutos, elimina todas as bactérias e mantém o produto fresco, evitando ainda que os açúcares caramelizem.

"Devido a esta tecnologia, de valor mais elevado, conseguimos que o produto não seja alterado e que fique igual aos sumos espremidos em casa", garante Douglas Gilman. Esta tecnologia permite também que o produto mantenha a sua validade durante quatro dias depois de aberta a embalagem, ou 80 dias estando selado.

A Sonatural é pioneira na Europa no uso da HPP, exportando para vários países como o Canadá, Suíça, Inglaterra, França e Espanha, sendo este último o seu principal mercado. Ainda conta com uma fábrica nos EUA onde os sumos têm o mesmo tratamento.