Como tem sido a quarentena da Ana Guiomar e Diogo Valsassina? Eles contam

Ana Guiomar e Diogo Valsassina abriram a sua casa para mostrar como estão a viver em quarentena nesta fase da pandemia do Covid-19 e têm uma mensagem: “Continue em sua casa. Sempre ligado a quem mais gosta”.

Os atores, habituais protagonistas nos últimos quatro anos das campanhas da Vodafone, dão a cara pela primeira campanha da Vodafone depois do início da pandemia do novo coronavírus. Foi a última das operadoras a avançar com uma campanha nesta fase de pandemia, depois do Meo e da NOS.

“O objetivo desta campanha é reforçar o sentimento que vivemos há já algumas semanas de que, mesmo longe, estamos ligados. E o papel da Vodafone é esse mesmo: através da sua tecnologia minimizar os desafios que a separação física impõe – nas reuniões profissionais, nos encontros familiares, nos momentos de intimidade com aqueles que mais gostamos. Mesmo separados, continuamos ligados e mais unidos do que nunca”, afirma Leonor Dias, diretora de Marca da Vodafone Portugal, citada em nota de imprensa.

Com criatividade da Wunderman Thompson, produção da Krypton e realização de Fred Oliveira, na campanha, que entra esta quarta-feira no ar em televisão e online, Ana Guiomar e Diogo Valsassina filmam, com os seus telemóveis pessoais, cenas da sua vida real, mostrando como têm passado os dias de quarentena, parte deles a falar com quem está longe, como é o caso da avó de Valsassina que surge no vídeo, mas também a compor música. É o caso do tema da campanha, com música composta e gravada pelo próprio Diogo Valsassina.