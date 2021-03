COMON tem novos CEO

Luís Serra e Tiago Reis são os novos CEO da agência COMON, substituindo no cargo Ricardo Pereira que passa a assumir como administrador executivo do grupo. Os novos CEO estavam na comissão executiva havia três anos.

"O Luís e o Tiago, para além de serem uma dupla fantástica, "costas com costas" como costumam dizer, têm ambos um coração enorme e a noção que as pessoas são mais importantes que os negócios, que o negócio dos nossos clientes tem que funcionar para o nosso ter sucesso e que o marketing é muito mais do que apenas comunicação. Mais do que um reconhecimento do que eles são e deram à COMON, é a consolidação da enorme confiança que temos no futuro dos nossos clientes e do nosso contributo para isso, com a liderança e gestão do Tiago e do Luís", diz Ricardo Pereira sobre a nova dupla na liderança da agência, citado em nota de imprensa.

Há mais de 10 anos na agência, que já assinala 20 anos, Luís Serra sobe agora a CEO, depois de três na comissão executiva. Tiago Reis está há cinco anos na COMOM, depois de 13 no grupo Publicis.