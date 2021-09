Continente: Agora cada cliente recebe o seu folheto personalizado

© GI

A cadeia de supermercados Continente já tem mais de 1 milhão de clientes a receber folhetos personalizados digitais, na app cartão Continente, e que são por isso todos diferentes, com uma seleção de produtos feita à medida de cada um e apenas para si. "Este projeto foi desenvolvido de raiz, a 100%, pelo Continente. É por isso uma inovação mundial. Não temos conhecimento de outro retalhista no planeta com este produto", adianta Tiago Simões, diretor de Marketing da Sonae MC.

Ao Dinheiro Vivo, o mesmo responsável explica que "este nível de personalização é possível apenas através do tratamento de um grande volume de informação transacional [big data], captada através da utilização do cartão Continente, assim como, da aplicação de metodologias de Inteligência Artificial".

Numa primeira etapa, a recolha de dados inclui informação relacionada com as compras do cliente, informação ao nível do produto e a relação entre esse cliente e cada produto. Calcula-se depois a afinidade do cliente a uma dada oferta/promoção. Para tal, aplicam-se técnicas de machine learning na deteção de padrões em grandes volumes de dados - como é o caso. De seguida, faz-se a seleção do melhor conjunto de ofertas para cada cliente, tendo em atenção dimensões como a sazonalidade de consumo de alguns produtos, produtos substitutos ou equivalentes e a diversidade mínima de ofertas a apresentar. Processo este que está em constante atualização, já que todas as semanas são recolhidos novos dados.

"Cada folheto é criado de forma personalizada com os produtos que o cliente compra habitualmente, e que estão em promoção naquela semana, mostrando as melhores oportunidades. Há tantos folhetos diferentes quantos os clientes que os recebem", resume Tiago Simões. É fácil depois para o cliente adicionar os produtos do folheto ao seu carrinho de compras online. "O nosso objetivo é, no final de 2021, chegar a todos os clientes com cartão Continente."

Não quer dizer com esta inovação digital que o Continente se prepara para acabar com os tradicionais folhetos em papel. "Vemos nos canais digitais uma oportunidade de chegar a mais pessoas, mas também de entregar maior relevância - os canais digitais dão a possibilidade de segmentação e personalização, o que é sempre bem recebido", frisa o diretor de Marketing da Sonae MC. "Conseguimos estar presentes nos canais em que os nossos clientes estão, ao oferecer experiências on e offline, complementares, perfeitamente consistentes e integradas."