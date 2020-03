Covid-19. 18% do marketeers viu o seu orçamento reduzido a nada

O impacto do surto do Covid-19 está a ter impacto nas iniciativas de comunicação das empresas: 18% dos departamentos de marketing das empresas viram o seu orçamento reduzido a nada. E 14% decidiu parar totalmente as ações de comunicação.

As conclusões são do Barómetro desenvolvido pela APPM realizado junto a profissionais de maketing de vários sectores para medir o impacto do novo coronavírus no sector.

“O estudo mostra-nos também que esta pandemia vai obrigar muitas empresas a acelerar a sua transformação digital e a rever os seus processos de modo a torna-los mais ágeis. Apesar do quadro ser de apreensão, o barómetro aponta para outros aspetos positivos: é um bom momento para testar inovação e criatividade para ultrapassar alguns dos obstáculos”, diz Rui Ventura, Presidente da APPM, citado em nota de imprensa.

Realizado junto a 129 inquiridos, o estudo, que vai ser atualizado de 20 em 20 dias, revela que mais de metade (54%) considera que não teve uma diminuição no esforço de comunicação ou pelo menos é cedo para dizer. Mas 14% decidiu parar totalmente qualquer comunicação nesta fase.

Mas as respostas sobre o impacto do surto no orçamento dos departamentos de marketing dão sinais de alerta: 18% dos marketers, viu o seu budget completamente eliminado. Mais preocupante são os números registados em termos de operação das empresas: 22% parou completamente as suas operações ou produção. Mas 49,5% considera que a atividade da marca pode continuar a ser exercida remotamente.

Um pouco mais de metade dos inquiridos (52%) consideram que as empresas não vão ter problemas em cumprir com as obrigações salariais e/ou fiscais previstos para março e abril.

“O potencial cenário de cortes no departamento de marketing representa a preocupação dos profissionais participantes”, refere a APPM.