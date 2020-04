Covid-19. Marcas “agora não é o momento de desaparecerem”, lembra APAP

A pandemia do Covid-19 colocou o praticamente todo o mundo em quarentena. O consumo de media está em alta, mas esse movimento não está a ser acompanhado pelas marcas que ou pararam para repensar estratégia ou estão a reduzir os seus investimentos.

Desaparecer do contacto com os consumidores não é boa estratégia, dizem os manuais de marketing. Uma ‘lição’ relembrada pelo Barómetro da consultora de comunicação Edelman. Sofia Barros, secretária-geral da APAP – Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing, resume as principais mensagens.

Leia aqui na íntegra:

“Saiu na AdWeek um artigo sobre um estudo da Edelman (The Edelman Trust Barometer 2020 Special Report on Brand Trust and the Coronavirus Pandemic) que julgo ser de todo o interesse ser partilhado, com toda a sociedade e, particularmente, com quem tem a responsabilidade de gerir empresas e defender marcas.

Sem me querer alongar muito, até porque podem consultar, acho que uma frase do CEO, Richard Edelman, encapsula a mensagem essencial – “As marcas que atuarem na proteção dos seus colaboradores, stakeholders e sociedade em geral irão reforçar a sua expertise, liderança e confiança e reforçar de forma não mensurável a ligação que têm com os consumidores”

E o 1º conselho é “Apareça e faça o seu papel”

As marcas têm um papel vital a desempenhar. Agora não é o momento de desaparecerem, mas de aparecerem e usarem todos os seus recursos e criatividade para fazer a diferença;

O 2º é “Não atue sozinha”

Há uma força poderosa na colaboração. Para realmente auxiliar as pessoas durante esta crise é essencial a junção de forças com terceiros, especial em termos organizacionais;

O 3º é “Solucione, não venda”

As marcas devem concentrar todos os seus esforços na busca de soluções, apropriadas e relevantes, para os problemas que as pessoas estão a enfrentar neste momento;

O 4º é “Comunique com emoção, compaixão e factos”

As pessoas sentem-se tranquilizadas por ações e compromissos positivos das marcas. Comunique com empatia para ajudar a informar e a acalmar.

E o que diziam os inquiridos, em números?

Sobre os colaboradores

Noventa por cento (90%) consideram que as marcas devem fazer tudo o que está ao seu alcance para proteger a saúde e a segurança financeira dos seus empregados e dos seus fornecedores, mesmo que tenha impacto financeiro negativo até que a pandemia termine;

Ser uma fonte de informação fidedigna e segura

Oitenta e quatro (84%) consideram que as marcas devem ser confiáveis, na sua resposta à pandemia;

O futuro da confiança nas marcas pode estar em risco

Setenta e um por cento (71%) considera que as marcas e companhias que demonstrem colocar o seu lucro antes das pessoas nesta crise, perderão a sua confiança para sempre.”