Criativo português revela o lado negro da indústria da moda

É a primeira campanha realizada pelo português John Filipe para a RSA Films, do grupo de Ridley Scott, e logo sobre o impacto destrutivo da indústria de moda no ambiente. A campanha Fashion’s Dirty Little Secret arrancou durante a semana de moda de Londres.

“Este filme foi, literalmente, uma colaboração de toda gente para o concretizar, porque ficamos chocados com a realidade da indústria de moda”, diz John Filipe, ao Dinheiro Vivo. A modelo e ativista Nimue Smit protagoniza a campanha, vestindo roupa do designer Ronald Van Der Kemp, conhecido por criar roupa ambientalmente sustentável.

Há muito que se sabe que a moda é um das das indústria mais poluentes do ambiente e recém-chegado ao Ridley Scott Creative Group, o Criativo no Mundo expos um problema sobre o qual raramente pensamos: os cabides.

Criada para a Arch & Hook, que se assume como a primeira marca sustentável de cabides, Fashion’s Dirty Little Secret foi lançada durante a Semana da Moda de Londres para alertar para o problema ambiental criado pelos milhões de cabides de plástico usados pela indústria no transporte das roupas e que são descartados quando chegam à loja por outros cabides de plástico.

Não se sabe qual é a dimensão exata deste problema, mas estima-se que 150 mil milhões de peças de roupa sejam produzidas anualmente em todo o mundo. Se dois terços desta produção usar cabides para o seu transporte até às lojas, 100 mil milhões de cabides são usados anualmente. A maioria são usados apenas uma vez e depois descartados, com 85% a acabar em aterros, onde levam mais de mil anos a degradar-se, segundo dados partilhados pelos promotores da campanha.

Fashion’s Dirty Little Secret foi criada para promover o lançamento do primeiro cabide feito com plástico retirado dos oceanos. O cabide da Arch & Hook é 100% reciclável.