Criativos unem-se para Ceia Solidária a mais de 1500 pessoas este Natal. E você pode ajudar

Criativos, chefs, marcas e duas associações de solidariedade juntaram esforços para este Natal dar uma ceia a mais de 1500 pessoas. Ceia Solidária de Lisboa surgiu da "vontade em unir os amigos das agências em ajudar as pessoas que mais necessitam de ajuda neste momento", adianta Tico Moraes, fundador do Studio Nuts, que deu o impulso de arranque a esta iniciativa.

À Nuts juntaram-se as agências de publicidade Uzina, VMLY&R, FCB, By e o Clube dos Criativos, que envolveram, até ao momento, a Lactogal, nesta iniciativa, mas aguarda-se luz verde de outras marcas. "A Lactogal vai entregar-nos entre amanhã e quarta-feira, 1000 packs de leite (pacotes de 200ml)", adianta Tico Moraes.

Uma refeição que será preparada pelo coletivo NKOTB - constituído pelos chefs Pedro Abril (Chapitô à Mesa), Pedro Monteiro (Fábrica da Musa); José Paulo Rocha (O Velho Eurico), Bernardo Agrela (A Praça), Leonor Godinho (Musa da Bica )e Tiago Cruz (Shogun) - na escola de hotelaria de Lisboa, em Campo de Ourique, e distribuída em vários pontos de Lisboa coordenado pela associação CASA (Centro de Apoio ao Sem Abrigo). "A meta é preparar entre 600 a 700 refeições", adianta Tico Moraes.

Já a Crescer irá distribuir os cabazes de Natal as famílias carenciadas. Ao todo são 90 as famílias referenciadas pela Crescer. A ação arranca esta semana, nos dias 23 a 25 de dezembro.

Mas, se quiser contribuir com bens alimentares para a refeição ou cabazes de Natal pode fazê-lo, fazendo chegar o seu donativo na sede da Crescer (no Bairro Qta Cabrinha 3 - E/F 1300-906 Lisboa) ou pode fazê-lo com apoio financeiro.