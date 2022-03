Da inovação à comunicação, como repensar estratégias?

© Rita Chantre/Global Imagens

As marcas devem começar este ano a adaptar modelos de negócios, após dois anos de disrupções fortes o suficiente para criar novos padrões de comportamento dos consumidores, aponta o relatório Fjord Trends 2022, da Accenture. Será questão de resiliência e as novas abordagens deverão ocorrer ao nível da inovação e da comunicação. O relatório é global, mas as conclusões valem no contexto português.

Ricardo Monteiro, fjord lead da Accenture Portugal, começa por explicar ao Dinheiro Vivo que "todas as empresas tendem a construir o negócio em torno do consumidor". Como "nos últimos dois anos se alterou profundamente a forma como as pessoas se relacionam com trabalho, família, amigos e sociedade", continuar a conhecer "quem servem" e "adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado" será a única forma de as organizações garantirem que as marcas "conseguem manter-se relevantes e com vantagem competitiva".

O Fjord Trends 2022 identificou cinco tendências que vão condicionar a relação dos consumidores com as marcas e respetivos negócios. São elas: o crescente sentido de controlo e responsabilidade sobre as próprias vidas; a mudança na sensação de abundância em prol de uma maior consciência ambiental; a "explosão" cultural através do metaverso; uma maior necessidade de informação para os consumidores, de forma rápida e intuitiva; e uma maior preocupação com o cuidado próprio e com o outro.

"O consumidor é cada vez mais exigente e consciente, mas cada vez menos fiel", aponta Ricardo Monteiro, referindo que as tendências identificadas vão "criar novas formas de consumo e novas necessidades". Por isso, "tudo o que era deixa de ser, e todas as estratégias incumbentes de produto ou marca devem ser desafiadas e repensadas", junta o especialista.

Isto é um quadro global, mas como fica o ecossistema de marcas portuguesas? "Portugal não é exceção", responde Monteiro, indicando que um tecido social "diverso", nos hábitos e no background social, está a colocar desafios às organizações, sobretudo às micro e PME.

"Não é o tema se as empresas estão dispostas, mas até onde estão dispostas ou conseguem ir para garantir relevância", afirma. O sucesso de uma marca terá, agora, de "resultar de uma cultura genuína e de um sistema de processos alinhados com os princípios com que os consumidores se identificam". E não se deve esquecer as questões éticas, cada vez mais "a impulsionar a tomada de decisões", tanto das organizações como dos consumidores.

Então, das cinco tendências identificadas, quais são as que as marcas nacionais terão de compreender e responder melhor? "Todas vão ter importância", nota Ricardo Monteiro. Contudo três podem ganhar preponderância cá, face a outras geografias. "Ser o que és" é uma delas. Isto é, o mercado laboral é "alargado além-fronteiras e ultracompetitivo" e, por isso, serão mais bem vistas as organizações que permitam, por exemplo, "a possibilidade de monetizar um hobbie através de um biscate". Por outro lado, construir uma "cultura de pertença e comunidade" será valorizado. No fundo, valoriza "os interesses do trabalhador". Na visão do Fjord Trends, tal capacidade terá respaldo nos trabalhadores e, por arrasto, nos consumidores.

O abundance thinking, ou o fim do pensamento de abundância, do consumo sem limites e acesso sem barreiras serão valorizados e as marcas terão de ter atenção a isso, já em 2022. "Será também uma realidade em Portugal", diz Ricardo Monteiro, notando que acolher temas como economia circular ou redução do desperdício, em benefício de um "consumo mais racional" e sustentável ganhará relevo.

Handle with care é outra tendência para as marcas nacionais estarem atentas. "O foco é no cuidar de nós e de quem nos rodeia. Este sentimento de empatia e bem-estar está mesmo por todo o lado", nota.

A questão é, então, como responder aos desafios e acolher as tendências identificadas? "Quando tudo está a mudar para sobreviver temos de nos adaptar. Não há como fugir. Um pouco como as regras de seleção natural. Esta adaptação terá de ocorrer em dois níveis: design e comunicação, responde o fjord lead da Accenture Portugal.

Por um lado, as organizações devem "criar espaço para a inovação", permitindo "a cultura onde se celebra a tentativa e erro e não há receio de errar". Desenvolver uma cultura de design é outro ponto a repensar, pois "esta lógica de Business of Design" pode ser vital. Por outro lado, na vertente da comunicação, "as marcas têm de tentar controlar cada vez mais as camadas de comunicação onde os seus consumidores procuram respostas".

"A construção da perceção da marca é complexa e frágil. Por isso, a escolha dos parceiros certos para estarem associados à nossa marca e a consistência da narrativa em todos pontos de contacto tem de ser pensada, executada e monitorizada de forma quase obsessiva", diz.