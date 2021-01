Dalatando de Almeida. Mais riso, mais arrojo, mais, mais

Dalatando de Almeida, diretor de arte Clemenger BBDO ©

Mais humor é uma das coisas que Dalatando de Almeida, diretor de arte da Clemenger BBDO, gostaria de ver em 2021.

O Criativo do Mundo, desde julho de 2019 na agência australiana, revela as campanhas e movimentos que gostaria que ganhassem fôlego este ano.

Leia e veja aqui:

Vou ficar muito feliz de ver 2020 pelas costas, como certamente estamos todos. Não irei revivê-lo já que já lemos o suficiente sobre as consequências do covid-19. Entro em 2021 com algum otimismo. Vindas de uma recessão, as marcas precisam de trabalhar mais do que nunca para conquistar os consumidores e esta é uma grande oportunidade para as agências.

Os cinco anúncios que se seguem são os tipo de trabalhos que adoraria ver mais em 2021.

Primeiro, comédia. Todos nos sentimos um pouco deprimidos em 2020 e, por isso, imagino que poderemos ver mais comédia no ano que se inicia. Esta campanha foi o meu anúncio cómico favorito do ano. Um anúncio onde vemos o Diabo com o seu potencial novo interesse amoroso; o ano 2020 (um match feito no Inferno).

Anúncio: Satan

Anunciante: Match.com

Agência: Maximum Effort/ Ryan Reynolds

De toda a negatividade do ano passado, penso que algumas coisas emergiram na nossa atenção coletiva. Que demonstraram o nosso impacto no ambiente. Coisas como o confinamento impulsionaram quedas dramáticas nas emissões globais de dióxido de carbono. Penso que é seguro dizer que o ambiente continuará a ser um tema importante para os anunciantes em 2021.

Um dos exemplos favoritos de ambientalismo disfarçado de ativismo social nas redes (slackativism) é a campanha da DB Export"s Brewtroleum - Drink Beer Save the World (Beba cerveja salve o mundo). Um biofuel produzido a partir dos produtos resultantes da produção de cerveja. É um excelente exemplo de uma marca a falar sobre sustentabilidade usando o humor em vez de culpa para envolver as pessoas.

Anúncio: DB Export Brewtroleum

Anunciante: DB Breweries

Agência: Colenso BBDO

Em 2020, vimos milhares de manifestantes ir para as ruas das cidades dos Estados Unidos exigindo a reforma da polícia e o fim do racismo sistémico depois da morte trágica de George Floyd. Entre os protestos também vimos uma poderosa peça de arte romper nas ruas. Um mural com uma mensagem. Um mural que foi replicado por todas as cidades nos Estados Unidos. Um mural que dizia que as vidas negras importam, que a humanidade negra importa. Penso que foi um momento importante e espero que o movimento continue a ganhar fôlego.

Depois disto o próximo passo é difícil, mas estou desejoso de ver para onde os meus antigos colegas vão levar uma marca que está verdadeiramente a mostrar ao resto do mundo como se faz. A marca chama-se Bodyform. Criaram algum do trabalho mais corajoso nos últimos anos. Começando com Blood, seguido de perto por Bloodnormal e agora #Wombstories, para apenas referir alguns dos seus projetos. O que vem a seguir AMV BBDO?

Anúncio: #Wombstories

Anunciante: Bodyform

Agência: AMV BBDO

A última coisa que gostaria de ver mais em 2021 é mais uma campanha de outdoor. Não aquelas da treta que muitas vezes vemos nas cidades, mas daquelas que nos agarram, campanhas poster que provocam o pensamento. Aprendi que uma campanha de outdoor é o verdadeiro teste de da ideia de uma campanha. Consegues destilar o teu pensamento a uma imagem e/ou apenas algumas palavras? Anunciantes parecem estar a usar cada vez menos este media como canvas para a criatividade. Com isto em mente, adoraria ver mais posters que cativam a imaginação do público. Este exemplo do Ikea é um dos meus últimos favoritos.

Anúncio: Sleep

Anunciante: Ikea

Agência: Mother London

three big vertical poster on metro station; Shutterstock ID 234770116; Purchase Order: - © Shutterstock / best pixels

O vírus deverá ficar por cá por mais um tempo, mas com uma vacina a ser implementada, espero que os anunciantes comecem a sair do seu casulo e vamos assistir a um ano forte para a publicidade em todo o mundo.