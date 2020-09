Deloitte abre agência criativa em Portugal liderada por ex-J. Walter Thompson

A consultora Deloitte acaba de abrir em Portugal um escritório da agência criativa ACNE, adquirida em 2017. Lisboa é um dos quatro novos escritórios europeus a abrir, sendo em Portugal a liderança criativa assegurada por João Carvalho Oliveira. O ex-diretor criativo da ex-J. Walter Thompson assume como diretor criativo executivo e tem como diretores criativos Raoul van Harten e Tiago Teixeira Cruz (ex-J.Walter Thompson).

Netflix, Ikea e Polestar são algumas das contas trabalhadas internacionalmente pela agência fundada em 1996 e comprada pela consultora Deloitte há cerca de três anos. A agência, “desenha e executa projetos de marca, publicidade e conteúdos, combinando estratégia, criatividade e produção”, caracteriza-se por uma “abordagem direta ao mercado de publicidade”, trabalhando “em estreita colaboração com as equipas multidisciplinares da Deloitte, nomeadamente em projetos de transformação que requerem complementaridade”, descrevem em nota de imprensa.

“Esta combinação entre criatividade e consultoria é um novo paradigma no mercado, uma vez que em Portugal não existe nada do género. Em conjunto com a Deloitte, a nossa equipa beneficia do acesso a novas ferramentas, conhecimento profundo sobre vários setores de indústria e análise de dados com insights valiosos para reescrevermos novas narrativas de marca, encontrar novas audiências e reagir ao contexto em tempo real”, refere João Carvalho Oliveira, citado em nota de imprensa.

A agência “aposta numa liderança criativa e estratégica, assente no respeito pelas marcas e pelo seu

propósito. Queremos ser uma força inovadora que as marcas usem para intervir na sociedade de uma forma positiva e relevante”, diz ainda o diretor criativo executivo.

“Esta combinação de competências permite-nos apresentar aos clientes um portfólio alargado de serviços que vai muito além do serviço tradicional de consultoria. Adicionalmente estas componentes de criatividade e estratégia de marca são cada vez mais essenciais para um projeto de transformação de negócio”, diz Sérgio do Monte Lee, Partner da Deloitte, citado em nota de imprensa.

Lisboa é com Roma, Milão e Dublin um dos quatro novos escritórios a abrir na Europa, juntando-se a Estocolmo, Londres e Berlim.