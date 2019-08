Depois de 13 anos, conta de meios da Nestlé muda-se da Zenith para Wavemaker

A Wavemaker assume a partir de janeiro do próximo ano a conta de meios da Nestlé Portugal. A agência do grupo WPP foi selecionada após concurso, com a duração de seis meses, no qual participaram a Zenith (Publicis Groupe) e a UM Thrive (IPG Mediabrands). A conta esteve com a Zenith durante 13 anos.

“A escolha de uma nova agência foi, de facto, um enorme desafio. Após 13 anos de uma sólida relação com a Zenith, a fasquia de exigência ficou num patamar muito alto e queremos, antes de mais, reconhecer a grande qualidade profissional e humana que a Zenith, através das suas pessoas, dedicou à Nestlé Portugal e às nossas marcas”, destaca Gonçalo Granado, diretor de Comunicação da Nestlé Portugal, citado em nota de imprensa.

Até junho, de acordo com os últimos dados da MediaMonitor, a Wavemaker lidera o ranking das agências de meios gerindo um total de mais de 575 milhões de euros de investimento. O estudo da Marktest monitoriza o investimento em publicidade nos media a preços de tabela, ou seja, sem refletir os descontos praticados pelos media aos anunciantes.