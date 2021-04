Depois de "limpar" o ar de Guimarães, Clearspot entra em Oeiras com mega painel digital

Tela instalada em Guimarães da Clearspot permite purificar o ar © D.R.

Depois de "limpar" o ar no Porto e depois de Guimarães, com uma tela que usa o dióxido de titânio que, com a luz solar, ativa um processo que desintegrar até 85% dos elementos poluentes presentes na atmosfera, a operadora de publicidade exterior Clearspot prepara-se para entrar em Oeiras com um painel digital de grandes dimensões. A companhia estima crescer este ano mais de 10%.

"Em 2020 registamos uma quebra de vendas de cerca de 40%. Para este ano, e tendo em conta o investimento efetuado com os nossos parceiros que resultou diretamente no aumento da nossa oferta, acreditamos que o mercado reconhecerá a qualidade da nova oferta resultando assim num crescimento acima dos 10%", adianta Pedro Machado, sócio da Clearspot, ao Dinheiro Vivo.

A empresa fechou acordo com a Brandstore para "comercializar a maior rede urbana de painéis digitais de grande formato em 18 concelhos no Grande Porto, Litoral Norte e Braga", adianta o responsável.

Neste momento, para além das 40 empenas no Porto, Braga, Guimarães, Aveiro e Madeira tem um total de 180 painéis digitais com um total de 1080 faces a nível nacional. A empresa tem instalados painéis digitais no Saldanha, em Lisboa, bem como nas universidades (140 painéis com 840 faces) - entrou recentemente no Instituto Superior Técnico - e, diz, a "maior rede urbana com 36 painéis digitais de grande formato em 18 concelhos no Grande Porto, Litoral Norte e Braga.

"Até ao final do ano e seguindo a nossa estratégia de nos tornarmos na referência do DOOH em Portugal, entraremos em Oeiras com uma estrutura com mais de 120m2 com um painel digital de grandes dimensões na rotunda do Oeiras Parque", diz Pedro Machado, previsto para outubro.

O painel digital de mais de 50m2 está localizada na "Rotunda do Oeiras Parque que, para além de ser a principal entrada no concelho, e do Oeiras Parque, está localizado na zona de influência dos parques de escritórios Quinta da Fonte, Tagus Parque, Lagoas Parque", destaca.

"Acreditamos que tendo em conta a importância deste concelho bem como a localização da estrutura será provavelmente uma da melhores ofertas em DOOH em Portugal".