Dinheiro Vivo chega a 779 mil leitores online em janeiro

14 Fevereiro, 2022

Janeiro é o mês que marca o regresso do Global Media Group (GMG), do qual fazem parte o Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, O Jogo, entre outras marcas, ao ranking netScope, da Marketest, que mede as audiências dos sites. O DV registou um "reach" (alcance) de 779 mil leitores.

Entre as publicações económicas, o DV só foi superado pelo Jornal de Negócios, que chegou a 1,56 milhões de pessoas. Já o Jornal Económico ficou perto dos 600 mil leitores, 179 mil abaixo do Dinheiro Vivo.

Entre os grupos de média em Portugal, o GMG foi também o que registou maior alcance, com mais de 4,4 milhões de utilizadores. Posição superada apenas pela rede Nónio, da qual o GMG faz parte, que chegou a 5,4 milhões de pessoas.

Entre as marcas do GMG, o JN assumiu-se como o jornal com mais leitores, chegando a 3,3 milhões de pessoas, posicionando-se no segundo lugar do ranking, logo a seguir à TVI, com quase 3,7 milhões de leitores.

O DN encontra-se na sexta posição, com 2,4 milhões de audiência. Já na 19ª posição surge a TSF com 1,1 milhões e o Motor24, na 26ª, com 834 mil leitores.