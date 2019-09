Dinheiro Vivo nomeado para os Prémios Meios e Publicidade

A 17.ª edição dos Prémios Meios & Publicidade vai decorrer a 3 de outubro na Altice Arena. Os prémios vão galardoar 30 vencedores nas áreas de marketing e publicidade, media e personalidades. O Dinheiro Vivo está nomeado na categoria Título de Informação Económica, juntamente com o Eco, Jornal e Negócios e Jornal Económico.

Nesta edição, existem três novas categorias: Plataforma de Streaming, onde estão nomeadas a HBO, a Netflix, a RTP Play e a OTT; Canal de Desporto, onde disputam a Sport TV e a Eleven Sports; e Título de Lazer e Lifestyle, que será disputado entre a New in Town (NiT) e a Time Out.

Premiados são também os mais influentes da indústria. A categoria da Personalidade de Media é disputada entre Francisco Pedro Balsemão (CEO da Impresa) e António Carrapatoso (presidente do Conselho de Administração do Observador). A escolha da Personalidade de Publicidade recai sobre Hugo Veiga (AKQA São Paulo), Pedro Pina (Google) e Tomás Froes (Partners). Para a Personalidade de Marketing estão nomeados Filipa Appleton (Lidl), Inês Drummond Borges (Worten) e Manuel Botelho (APAN).

Os vencedores serão revelados na Festa da Comunicação da Meios & Publicidade, apresentada por Fernando Alvim e, transmitida no Canal Q e em streaming.