Dinheiro Vivo nomeado para os Prémios M&P 2019

Há quatro meses consecutivos que o site do DV lidera na informação económica: em junho alcançou 991 mil pessoas em Portugal, segundo o ranking netAudience, da Marktest. No papel, é também o mais lido, em média por 295 mil leitores semanais, revela a primeira vaga de 2019 do Bareme Imprensa.

Nomeados para a 17ª edição dos Prémios Meios & Publicidade, além do Dinheiro Vivo estão o ECO, Jornal Económico e Jornal de Negócios. As votações arrancam em breve e os vencedores serão conhecidos a 3 de outubro, numa cerimónia a decorrer no Altice Arena.

Segundo a M&P, “para se chegar a esta lista de finalistas foram consultados dados MediaMonitor, Marktest, APCT, Bareme Imprensa, Bareme Rádio, NetAudience, audiências TV, tal como os resultados dos Prémios M&P Design, Marketing, Comunicação e Criatividade, do festival do CCP, dos Prémios à Eficácia e dos Prémios Sapo”. O período de análise vai de agosto de 2018 a julho de 2019.