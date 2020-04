Dois dias iguais, dois dias diferentes em Tóquio

Segunda-feira. Acordo às 6 da manhã. Ainda sem sair da cama, abro o site que atualiza o número de infetados e mortes por país. Procuro no ranking pelo Japão, Brasil, Canadá, Portugal e Estados Unidos. Falo no telefone com o meu namorado que mora em Vancouver Island e lamentamos o fato de não saber quando nos veremos de novo. Desligo com os meus pais que moram no Brasil preocupada que eles pertencem ao grupo de risco e eu estou aqui tão longe. Ligo para os meus amigos e especulamos que o lockdown pode durar muitos meses. Socorro!

Tomo banho e visto o pijama novamente. Sento na mesa da sala para um call, no laptop Microsoft Teams para a reunião em japonês, no telefone Skype for Business para a tradução em inglês. Nada pode ser simples! Outro call, respondo emails. Trabalho sem parar para comer, quando vejo já são 3 horas da tarde. Pego qualquer coisa na geladeira para aliviar a fome. Meu apartamento é tão pequeno, quem me dera se eu tivesse mais espaço! Ou pelo uma cozinha normal. As casas no Japão não têm nem forno – digo para uma amiga que envia um link de uma aula online para fazer pão. São 5 horas da tarde. O meu vizinho, que também trabalha na agência, manda uma mensagem me convidando para irmos pedalar, tenho preguiça e não vou. Leio mais notícias, fico mais angustiada. Não me alimento bem, não durmo bem, não acordo bem.

Terça-feira. Acordo às 6 da manhã. Faço o meu café com calma, seleciono notícias sobre o Japão, Brasil e mundo. Falo no telefone com o meu namorado, com os meus pais e com mais um ou dois amigos pelo mundo. Falamos sobre o coronavírus mas também sobre o que escolhemos aprender online (pela primeira vez eu não vou pagar alguém para refazer o meu website), rimos da falta de novidades para contar, meu namorado diz que me enviou hoje 2 livros pelo correio, falamos dos lugares que queremos voltar a visitar e nos despedimos.

Tomo banho, passo maquilhagem, escolho com cuidado a roupa que vou vestir e vou para a sala trabalhar. Call, mais um call, dou risada dessa confusão de tradução remota de japonês para inglês, respondo emails. Começo a ficar com fome. Penso no que tenho na geladeira e como posso fazer algo rápido e minimamente saudável. Até que essa gavetinha de grelhar peixe que vem acoplada no fogão japonês dá jeito! Ligo o meu podcast preferido do momento e almoço com calma na mesma mesa onde trabalho – é a única mesa da casa – afinal estou em Tóquio e 42 metros quadrados é um luxo!

O sol começa a bater no sofá. Levo o meu laptop para lá e trabalho tomando um solzinho. Quando vejo já são 5 da tarde. O meu vizinho pergunta se tenho tempo para esticar as pernas. Vamos caminhar ao redor do rio Nakameguro onde ainda pode-se apreciar as cerejeiras. Volto depois de 1 hora e meia e estou pronta para a primeira taça de vinho do dia.

É quase lua cheia. Vou para a varanda que só recentemente tive tempo de decorar com plantas e velas. Antes de pensar o que vou cozinhar para o jantar, falo com uma amiga de Lisboa e trocamos receitas. Não é que essa amiga virou uma cozinheira de mão de cheia na quarentena! Ligo novamente para os meus pais em São Paulo, deixo uma mensagem de voz para quando o meu namorado acordar, acendo um incenso, ouço Harvest Moon do Neil Young e penso que isso tudo vai passar. E que por enquanto pelo menos mais um dia passou, bem.

Podemos ter um dia terrível ou um dia bom vivendo exatamente a mesma rotina. É por isso que neste momento de tantas privações, temos que escolher fazer o melhor, do pouco que podemos fazer.

O tempo, assim como a nossa mente, pode ser o nosso melhor amigo ou pior inimigo. Em tempos como esse, escolho ter nele, o meu melhor amigo.”