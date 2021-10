dreamMedia investe 5 milhões em "rede nacional de outdoors digitais"

© DR

É com um investimento inicial de 5 milhões de euros totalmente cobertos por capitais próprios que a dreamMedia "acaba de lançar a primeira rede nacional de outdoors digitais", anuncia a empresa de meios, que identifica este projeto como "o maior e único de capitais integralmente nacionais do setor no país".

Com este passo, o portefólio digital da dreamMedia incluirá, até final deste ano, "mais de 100 posições premium, nas maiores cidades do país", adianta a empresa, indicando Porto, Lisboa e Algarve como pontos de lançamento. O grupo pretende atingir as 300 posições até 2023, sendo seu objetivo digitalizar cerca de 30% das faces do parque nacional da empresa até 2025.

Ricardo Bastos, CEO da DreamMedia © DR

"Trata-se do maior investimento, e único alguma vez feito, em suportes digitais em Portugal, que visa garantir a recuperação do país face ao forte atraso existente em relação às médias internacionais, considerando que grande parte da Europa está bem desenvolvida nesta matéria", explica Ricardo Bastos, CEO da dreamMedia, que aponta que hoje as operações digitais em Portugal estão apenas em ambiente indoor, áreas de serviço e transportes. "Esta será a primeira e única rede nacional digital de rua."

Segundo a STATISTA, cerca de 50% das "impressões" no formato DOOH (Digital Out of Home) provêm da comunicação nas estradas e via pública, sendo esta "a localização mais privilegiada e mais impactante para as marcas comunicarem", vinca a dreamMedia. "Queremos garantir a oferta de uma solução que permita, agora, a presença das marcas em suportes digitais na rua, com todas as vantagens e dinâmicas associadas. Num momento em que os consumidores ativos são cada vez mais digitais, urge a necessidade de criar uma ligação direta com o OOH (Out of Home), através do digital. O conceito é simples: cidades digitais para cidadãos digitais", explica Ricardo Bastos.

De acordo com a empresa, os painéis digitais, de alta definição, permitirão medir a audiência impactada, segmentar os conteúdos e as mensagens em função da localização e incluir várias mensagens em cada painel, incluindo imagens, vídeos, QR Codes, conteúdos HTML e a possibilidade de fazer campanhas em rede. Outra vantagem apontada é a capacidade de gerir os conteúdos em tempo real, com possibilidade de alteração ao minuto e adaptações consoante o horário e o clima, tendo os ecrãs, com dimensões que variam entre 3X2 e 20X5 metros, a possibilidade de controlo automático do brilho, processamento de audiências (automóveis e/ou pessoas) e integração de dados de SmartCities.