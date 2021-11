DreamMedia lança primeira capital ventures de Media for Equity na WebSummit

Ricardo Bastos, CEO da DreamMedia © DR

A dreamMedia, líder de publicidade em outdoors em Portugal, lança o seu novo negócio, a dreamMedia Ventures®, na WebSummit, conferência internacional que se realiza entre 1 e 4 de novembro, no Altice Arena, em Lisboa, que junta milhares de empreendedores de todo o mundo. Trata-se da primeira capital ventures de Media for Equity em Portugal, com um potencial de investimento em start-ups no valor de oito milhões de euros. «O conceito Media for Equity assenta na troca de espaço publicitário por uma participação minoritária em start-ups», explica Ricardo Bastos, CEO do Grupo dreamMedia.

Nascido em 1990 nos países escandinavos e altamente desenvolvido na Alemanha desde 2008, o Media for Equity já apoiou mais de 400 empresas na Europa através desse modelo para acelerar o seu crescimento. Empresas como Zalando, e-Darling e Trivago utilizaram o conceito Media for Equity e, tornando-se líderes no seu mercado, ajudaram a democratizar o conceito.

A primeira etapa de uma start-up para o sucesso é projetar um produto ou serviço que responda a uma necessidade real do mercado. Numa segunda etapa pretende-se criar uma comunidade que servirá como uma base sólida para o crescimento, e a construção dessa base é geralmente o resultado das suas campanhas publicitárias.

«A dreamMedia Ventures® representa a oportunidade perfeita para as start-ups, que pretendem ser líderes, dedicarem os seus recursos financeiros para melhorar a construção do seu produto ou serviço, e garantir uma experiência perfeita para o usuário, sem perder o time-to-market e o investimento necessário em marketing», salienta Ricardo Bastos. «A dreamMedia Ventures® está disponível para analisar projetos de Media for Equity em qualquer área de negócio com capacidade para escalar e tem como único propósito estar lado a lado com os empreendedores com vista ao seu sucesso», remata o CEO do Grupo dreamMedia.