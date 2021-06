Dupla portuguesa leva bronze em Media nos Young Lions

A dupla vencedora © DR

Chama-se "Um catálogo para um mundo melhor" e foi a ideia vencedora de Ema Pinto e Andreia Esteves, em resposta ao desafio de criar um novo conceito mediático para a One Young World (OYW), plataforma internacional de jovens embaixadores de uma nova liderança globa. A dupla propôs uma parceria com uma empresa especializada na venda de móveis domésticos de baixo custo, garantindo assim a presença da OYW em mais de 50 países. E a medalha de bronze a Ema Pinto e Andreia Esteves.

"Neste ano em que participaram 400 profissionais, de mais de 60 países, devemos ter um enorme orgulho dos resultados alcançados pela nossa delegação Young Lions", destacou Ana Paula Costa, representante do Lions Festivals.

A proposta vencedora prevê a presença dos embaixadores da Organização Não-Governamental (ONG) em 200 milhões de catálogos, com cada representante a garantir assim a oportunidade de "salientar a sua intervenção e contributo pessoal em prol das comunidades onde estão inseridos, tendo em vista uma nova forma de partilhar os resultados anuais da OYW, de uma forma tangível e disponível para partilha nas redes sociais, tornando a experiência mais interativa para a marca de móveis, bem como para a ONG envolvida na parceria", explicam.

Além da categoria de Media, a representação portuguesa na competição internacional dos Young Lions foi ainda distinguida nas categorias Digital e Design, com direito a duas menções honrosas para as duplas Ana Sofia Rogado/Sebastião Ferreira e Catarina Araújo/Hernâni Correia, respetivamente. A presença na shortlist da categoria Digital foi conseguida com à ideia de "converter o relatório de impacto da OYW em códigos promocionais válidos nas lojas online aderentes a esta iniciativa" - após a ativação de cada código, o valor seria convertido em donativos em prol da Organização Não-Governamental. Em Design, a proposta que mereceu destaque centra-se numa "comunicação mais transparente, bem-humorada e de fácil leitura, com uma nova abordagem às possibilidades de realizar donativos em prol da OYW".

"É nova confirmaçãode uma nova geração de profissionais que estão entre as melhores do mundo, continuando a figurar no segundo lugar do ranking mundial", refere ainda Ana Paula Costa, num festival que fica marcado por um aumento de 36% no número de candidaturas na edição portuguesa do concurso, face a anos anteriores.