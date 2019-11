É oficial. O Natal chegou às operadoras e já há campanhas na rua

É uma das épocas do ano onde as marcas mais apostam com campanhas fortes. E este ano não foi exceção com as operadoras de telecomunicações a colocarem na rua campanhas de comunicação emocionais. Meo, NOS arrancaram na semana passada, a Vodafone chegou hoje.

“É Natal, tempo de fazer as pazes com o passado e abrir o presente” é o mote da campanha criada pela agência de publicidade Wunderman Thompson para a Vodafone.”Porque a família é de facto o que de mais valioso temos, é ela o ponto de partida para mais uma história de Natal da Vodafone. Numa narrativa carregada de emoção, acompanhamos a vida de uma família que, apesar dos seus desentendimentos, no final nos deixa a comovente mensagem de que com perseverança e generosidade, é possível ultrapassar até os obstáculos mais difíceis”, descreve a operadora em nota enviada às redações.

Com produção da Krypton Films, realização de Augusto Fraga, direção de fotografia de André Szankowski e acompanhamento da Film Brokers, a campanha tem a música Home Again de Michael Kiwanuka como banda sonora e vai estar presente em televisão, cinema, exterior e nos vários meios digitais, com planeamento de meios da Wavemaker.

A Meo aproveitou o anúncio do novo serviço de televisão da operadora, a presença do serviço na Apple TV, durante o congresso da APDC, para dar a conhecer a nova campanha com criatividade da Partners.

De resto, o serviço, que assinala a primeira parceria de um operador nacional com a Apple TV, é o pretexto da campanha sob o mote “O presente pelo qual esperou a vida inteira”.

A campanha tem direção criativa executiva de Ivo Purvis, direção criativa de Pedro Lima e Vasco Thomaz, copy de João Moura e direção de arte de Rodolfo Garcia. A produção é da Garage e a realização de João Nuno Pinto.

Sob o mote “Acredita e faz Acreditar” a NOS criou uma campanha de Natal que se desenrola em torno de uma menina que acredita ter encontrado o verdadeiro Pai Natal.

“Esta campanha realça a força das ligações no fazer acreditar e a ideia de que a magia depende de nós e que se amplifica na partilha, do nosso olhar e do nosso sentir. Com o #EuViOPaiNatal queremos todos os portugueses a descobrirem os Pais Natais com quem se cruzam no dia-a-dia e, partilhando esses encontros, levar a emoção e o espírito natalício a todos os seus familiares e amigos”, refere Rita Torres Baptista, diretora de Marca e Comunicação da NOS, citada em nota de imprensa.

A campanha #EuViOPaiNatal viverá também de outras pequenas histórias onde estarão presentes as propostas da NOS para esta época, como é o caso das sugestões de smartphones, da oferta NOS Kids e dos destaques do canal NOS Studios, destaca a operadora. A NOS desafia ainda os portugueses a encontrarem o Pai Natal, com recurso a Realidade Aumentada, nos vários materiais de campanha presentes nas suas lojas, no site e nas redes sociais.

Com criatividade da Havas e produção da Ministério dos Filmes, o filme conta com realização de Marco Martins e banda sonora original de Nuno Maló, com o tema You gotta believe it.