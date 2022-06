EDP: nova imagem reflete ambição de inovação e importância da economia circular

Fátima Ferrão 02 Junho, 2022 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

"We Choose Earth - Nós Escolhemos a Terra" é o manifesto que dá voz à mudança de imagem e de identidade da EDP, que trocou o tradicional vermelho pelo verde, azul e roxo, cores que refletem o compromisso da empresa de ser 100% verde já no final desta década. A transformação foi anunciada esta tarde durante um evento interno, transmitido a partir de Lisboa para os 28 mercados onde está presente, com o objetivo de alinhar os cerca de 13 mil colaboradores na concretização de um dos passos da transformação estratégica iniciada nos últimos anos. "É o culminar de muito trabalho", afirmou Miguel Stilwell D"Andrade.

"Quando definimos o alinhamento estratégico definimos também vários objetivos, e um deles foi termos a certeza de que estávamos alinhados de todos os pontos de vista - financeiro, operacional, mas também humano, garantindo que as nossas pessoas sintam que têm um propósito, que tenham características que são comuns, e uma imagem que seja compatível com este propósito", explicou o CEO da EDP à margem da apresentação.

Este anúncio surge cerca de um ano depois da mudança de administração, com a tomada de posse de Miguel Stilwell D"Andrade, que coincidiu com o reforço do compromisso do grupo com a transição energética. Na altura, a EDP assumiu um investimento de 24 mil milhões de euros até 2025, com vista a concretizar o esforço de descarbonização e a reforçar a aposta nas energias renováveis.

Com a alteração na imagem, as várias empresas do grupo terão uma identidade de marca única, representando a internacionalização da EDP, que durante o último ano entrou em 12 novos mercados. A E-REDES e a SU Eletricidade, empresas reguladas com atividade em Portugal e Espanha, mantêm as suas identidades próprias, como explicou Vera Pinto Pereira, membro da comissão executiva da EDP e CEO da EDP Comercial.

O logótipo e identidade gráfica são inspirados na circularidade da natureza, do planeta e das várias fontes de energia renovável - o sol, as turbinas eólicas e hídricas -, elementos centrais na estratégia da empresa, que tem a ambição de duplicar até 2025 a sua capacidade renovável. Esta escolha, salienta Vera Pinto Pereira, "representa também a ambição por uma economia circular mais sustentável e apela à constante inovação que é necessária no setor energético, para responder ao desafio da diminuição do uso de combustíveis fósseis e da independência energética".

Esta identidade foi desenvolvida por uma equipa multicultural da agência de design internacional Pentagram, com conhecimento sobre os mercados onde a EDP está presente, e será comunicada através de uma campanha de posicionamento institucional da responsabilidade da agência internacional Havas.